TV3 té totes les esperances posades en el gran final de temporada de Com si fos ahir. Inicialment, s’havia d’emetre aquest dilluns… però la victòria de la selecció espanyola al Mundial centrarà avui tota l’atenció mediàtica i, des d’El Món, hem pogut saber que no voldran ni intentar competir-hi i l’ajornen a dimecres. La fuga de teleespectadors era més que previsible, tenint en compte que aquesta nit tindrà lloc la retransmissió de la celebració de la Roja. TVE s’hi bolcarà, és clar, i avui tindrem Espanya, Espanya i més Espanya a televisió durant tot el dia en una cobertura especial que durarà dotze hores i que també seguirà la desfilada vermella que arrancarà a les nou del vespre. S’augura una mala nit per al TN Vespre, però almenys protegiran el final de la seva joia de la corona de la ficció. El que emetran, mentrestant, la pel·lícula Falling de Viggo Mortensen.
Aquesta decisió ha estat totalment d’última hora in extremis, tenint en compte que la cadena catalana en el moment de publicar-se aquest article no ha anunciat el canvi de manera oficial a través de les seves xarxes socials i podem veure-hi un compte enrere activat que resa que queden poques hores per a la seva emissió. Ara bé, sembla un canvi encertat tenint en compte que el partit que enfrontava La Roja i l’Argentina de Leo Messi va tenir un seguiment espectacular a la televisió catalana.
Amb un 61,8% de share de mitjana, la retransmissió de la final a TVE va obtenir un exitàs increïble. I no només això, sinó que el seguiment que s’ha fet a través de La 2 Cat també ha estat sense precedents. L’emissió del partit i la programació especial al llarg de tota la tarda van registrar unes audiències de rècord, culminant un Mundial que ha situat el canal en màxims històrics.
Quan emetran el capítol final de temporada de Com si fos ahir, llavors?
I, llavors, quan emetran els capítols finals de la novena temporada? La sèrie dels migdies s’acomiadarà dels teleespectadors, fins al 7 de setembre, aquest dimecres 22 de juliol. Era el dia que tenien previst estrenar Joc de cartes estiu, però els fans de Marc Ribas hauran d’esperar una setmana més perquè han decidit ajornar el primer programa a la setmana vinent.
Per a aquells fans de Com si fos ahir que s’hagin quedat enfadats i amb ganes del capítol final, això sí, poden entretenir-se amb l’entrevista prèvia que ha concedit Montse Germán a El Món o les pistes sense espòilers que hem pogut avançar en ficar el nas a la preestrena que va tenir lloc al Phenomena.
Amb tot, un canvi de programació d’últim moment que no farà gaire gràcia als seguidors del grupet del Reina Sibil·la.