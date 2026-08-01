La revenja és un plat que se serveix fred. És un tòpic i una veritat de les bones. I TV3 ha tingut la seva petita revenja de TVE aquest divendres, amb les xifres d’audiència del sagrat prime time a Catalunya. Després que la televisió pública espanyola arrabassés a la cadena catalana el seu lideratge habitual durant gran part del juliol gràcies al Mundial de futbol –fins i tot va obligar a ajornar el final de temporada de la sèrie Com si fos ahir–, ahir, últim dia del mes, es va girar la truita i va ser TV3 la que va fer un rècord d’audiència gràcies al futbol i va deixar a mínims la competència.
Tot plegat, gràcies a un partit amistós del Barça, el que obria la pretemporada de l’equip de Hansi Flick. Tot i ser un partit menor, ja que els blaugranes jugaven amb molts suplents –precisament per culpa del Mundial, ja que els seus jugadors que van participar-hi estan de vacances–, els espectadors catalans s’hi van llançar de cap. Una mitjana de 452.000 persones van veure la retransmissió del partit amb Birmingham –que va acabar perdent l’equip català als penals– i van donar a TV3 una quota de pantalla del 33,7%, un percentatge que es veu només en ocasions excepcionals. Mentrestant, a La 1 de TVE, el Telediario es quedava en un 12,8% de share i l’emissió posterior, un episodi de Viaje al centro de la Tierra, en un pobre 5,5%, 28 punts per sota del Birmingham-Barça.
Totes les cadenes queden molt per darrere de TV3
De fet, Antena 3, amb El peliculón (emetien el film espanyol Los buenos modales), se’n va sortir un pèl millor, ja que va arrossegar el 8,4% de quota de pantalla, que igualment va quedar a 25 punts de TV3. Cuatro també va superar La 1 de TVE, amb un 8% amb Horizonte, el programa anomenat “d’investigació” d’Iker Jiménez. Enfonsada en la misèria que ja fa temps que dura, almenys a Catalunya, Telecinco va fer un 3,8% amb De viernes.
En definitiva, una nit d’èxit per a TV3, i ben segur que el resum amb les millors jugades serà un dels continguts més vistos aquest cap de setmana a la plataforma del 3Cat. L’única pega per a la cadena va ser haver de pagar el preu d’avançar una hora el Telenotícies Vespre, cosa que sempre el perjudica i que el va deixar amb una quota de pantalla del 15%, almenys deu punts per sota del que sol obtenir.