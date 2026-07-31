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Santi Millán, detingut per robatori al Japó: la història més surrealista
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
31/07/2026 16:37

Santi Millán mai no defrauda quan concedeix una entrevista, però l’anècdota que s’ha reservat per a l’últim pòdcast que l’ha convidat és de les millors que ha explicat mai. L’actor i presentadora ha aparegut a La Ruina, on ha recordat l’incident que va viure en les vacances familiars que va gaudir al Japó el Nadal passat. El titular és realment impactant: “Vaig ser detingut per robatori al Japó“. Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull s’han quedat amb la boca oberta, conscients que es trobaven davant d’una història d’aquelles que fan virals els vídeos que publiquen a les xarxes socials. Què havia fet el presentador de Got Talent? S’havia endut alguna cosa d’una botiga sense pagar?

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Tota la família s’havia traslladat fins a Kyoto per visitar un dels temples més famosos del país, el Fushimi Inari, un santuari amb més de 10.000 arcs de color vermell que l’han convertit en un escenari imprescindible en qualsevol visita al país nipó. Ell estava avorrit i se li va ocórrer que podria fer una malifeta: “Estava ociós i vaig creure que estaria bé robar, efectivament. La ment sempre acaba pensant coses dolentes…”. La cosa és que va veure un cartell de fusta descolorit amb tipografia japonesa: “Em va semblar interessant com a record a endur-me del Japó. Vaig agafar el fil d’aram, el vaig treure i vaig quedar-me la fusta. Me la vaig guardar a la motxilla i em vaig quedar esperant en el mateix lloc“. Segurament no va ser la millor decisió, però diu que va pensar que ningú no sospitaria d’ell.

La història més estrambòtica de Santi Millán

El que Santi Millán no s’esperava és que dues persones locals el van enxampar in fraganti. No ho van dubtar, ells que tenen un sentit del deure tan marcat, i van trucar immediatament a la policia. De sobte, el presentador va veure que començaven a arribar agents de policia: “Es va formar al meu voltant una esquadra de sis homes uniformats i molt educats. No els entenia, però em van fer treure la fusta de la motxilla i em preguntaven d’on l’havia tret”. Se’l van arribar a endur detingut, ha assegurat, mentre la família el seguia darrere. Un cop a la comissaria, va intentar defensar la seva actitud: “Els vaig dir que havia estat un acte involuntari, que soc artista i molt dan de la tipografia japonesa. Em van posar dempeus contra la paret i d’esquena“. Tot, per fer-li les típiques fotos de detingut…

Tampoc no s’esperava com van actuar tot just després. I és que la policia el va acompanyar al lloc de crim i, allà, el van obligar a fer una sessió de fotos amb el cartell: “Semblava cachondeo“. Li van dir que esperaven que abandonés Kyoto en aquell mateix moment i va tenir sort que no l’acabessin deportant: “Va ser un detall per part seva”. Una història que té documentada, tal com ha mostrat, en uns vídeos de l’escorcoll que va gravar la família sense entendre res mentre ell no podia aguantar el riure.

Les imatges de Santi Millán sent esbroncat per la policia japonesa han fet furor - Youtube
Les imatges de Santi Millán sent esbroncat per la policia japonesa han fet furor | Youtube
La policia japonesa ha escorcollat Santi Millán - Youtube
La policia japonesa ha escorcollat Santi Millán | Youtube

Una història surrealista que farà gràcia, o escandalitzarà, els seus fans.

Santi Millán

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