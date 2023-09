Santi Millán va protagonitzar un munt de titulars escandalosos quan va filtrar-se un vídeo seu en el qual apareixia mantenint relacions sexuals amb una noia que no era la seva dona. Tothom va donar per fet que aquestes imatges havien tret a la llum una infidelitat, sense esperar-se que Rosa Olucha el defensés i reconegués que tenen una relació oberta després de catorze anys de matrimoni i dos fills en comú.

L’actor va denunciar la filtració i va mostrar-se indignat per tots els comentaris que va arribar a llegir sobre la seva relació. Ara, més d’un any després, explica com va la causa judicial i dona més detalls sobre com va sentir-se. Ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia: “Encara no s’ha castigat als culpables de la filtració, encara estem treballant-hi. La justícia va a poc a poc… S’han localitzat a les persones que el van filtrar i a la persona que ho va publicar a les xarxes socials. Ara Twitter ha de concedir el permís per poder identificar-lo personalment. És un procés llarg, però no tinc pressa tampoc”.

El que més mal va fer-li de tot plegat va ser que s’exposés a l’altra persona i el seu entorn: “S’han hagut de menjar una cosa en la qual no hi pinten res”. Ara bé, és conscient que el tema era potent i susceptible de generar molts comentaris: “Entenc que es fessin acudits al respecte i que la gent ho comentés, fins i tot vaig trobar coses realment enginyoses que em van fer gràcia”.

“Al final, és saludable poder fer humor de les coses. L’humor em sembla correcte i saludable, el problema és quan entrem en judicis de valor sense conèixer la realitat, el perquè i el quan. No coneixen res i valoren des de la seva situació personal sense conèixer-ne l’altra. Aquest és l’error, culpabilitzar, acusar o assenyalar. Aquí hauríem de ser més prudents”, ha reflexionat Santi Millán.

Santi Millán ha estat víctima de la filtració d’un vídeo sexual | Europa Press

Santi Millán reconeix que mai no ha volgut entrar en política

El presentador i humorista barceloní ha fet vida a Madrid des de fa molts anys. Li han preguntat si algun partit polític l’ha temptat per començar una carrera en aquest àmbit, però ell ho nega. A més a més, deixa clar que tampoc no acceptaria una proposta d’aquestes característiques: “Tampoc no he estat una persona molt activa a l’hora de donar la meva opinió a través de les xarxes socials. Quan m’han preguntat, sempre he respost. Ara bé, crec que la meva opinió val el mateix que la teva o la del meu veí. Considerar-ho d’una altra manera em semblaria pretensiós”.

Ara mateix està promocionant la seva última feina de doblatge a Vida perra, en la qual posa la veu a un gos: “Jo mai no he tingut mascota, però m’agraden els animals i els gossos perquè tenen un punt d’amor incondicional”. A més a més, compagina aquesta aventura amb d’altres a televisió com Got Talent. El programa de Telecinco continua fent molt bona audiència i Santi Millán creu que es deu, en part, al càsting i al format en si: “Les coses que hi passen són de veritat, són reals. També agrada el reality que es produeix entre els membres del jurat. La meva dona, que treballa a televisió, moltes vegades s’indigna amb la valoració de Risto i això és meravellós“.