Les fotos que confirmen la segona reconciliació de Risto i Natalia

Risto Mejide i Natalia Almarcha s’han donat una tercera oportunitat. La farmacèutica valenciana va ser la primera xicota formal del presentador després del divorci de Laura Escanes i tot semblava anar molt bé, però la primera ruptura va arribar poc després. Ella va acusar-lo de ser el culpable d’aquella situació en un comunicat bomba a Instagram, fins al punt de dir públicament que “no es mereixia” tot allò i que ella havia posat més de la seva part. Aquesta crisi va donar pas a una reconciliació inesperada amb Risto poc després i tot semblava indicar que allò havia estat simplement una primera esbroncada d’enamorats. El temps va demostrar que hi havia problemes més greus i van tornar a trencar, amb la sorpresa que ella havia tornat amb un altre dels seus ex tot just després.

Doncs bé, ara tornen a estar junts una altra vegada. Cap dels dos no ho ha confirmat, però el diari Ideal de Granada ha publicat unes fotografies d’una reunió de famosos i empresaris en les que se’ls torna a veure junts i de la mà. Ella ha compartit un recull de fotografies d’aquest cap de setmana, entre les quals ha evitat col·locar-ne cap amb el publicista. Això no ha impedit, però, que els fotògrafs els hagin vist. També s’ha de dir que, pel que s’evidencia en les imatges, tampoc no és que s’estiguessin amagant molt…

La parella reapareix de la mà | Instagram

Les primeres fotos de la reconciliació | Instagram

Risto, enxampat en una joiera amb un anell d’entre 7.000 i 8.000 €

“Un cap de setmana que portaré sempre al cor”, ha escrit ella en aquest post. Potser perquè ha suposat la reconciliació formal amb Risto? Alguns testimonis haurien vist el presentador en una joiera molt famosa -i luxosa -de la ciutat. La Cuernis explica en el seu Instagram que li diuen que hauria comprat un anell d’entre 7.000 i 8.000 € que se suposa que és per a Natalia.

Laura Fa i Lorena Vázquez han pogut confirmar aquesta reconciliació i n’han donat més detalls: “Estan molt enganxats i han decidit tornar a apostar per la seva relació. Han acudit a alguns esdeveniments junts. Sembla, però, que aquesta relació avançarà lentament i que encara no tenen plans d’anar a viure junts. Natalia ja no està treballant en la farmàcia de València i podria tenir un projecte empresarial potent“.

Reconciliació entre Risto i Natalia | Europa Press

Sembla provada la tercera oportunitat que s’han donat Risto i Natalia, que de moment opten per no dir res al respecte a través de les seves xarxes socials. El rumor i les fotografies han començat a publicar-se per diferents llocs, per això, així que és probable que es vegin forçats a pronunciar-se al respecte ben aviat.