Las fotos que confirman la segunda reconciliación de Risto y Natalia

Risto Mejide y Natalia Almarcha se han dado una tercera oportunidad. La farmacéutica valenciana fue la primera novia formal del presentador después del divorcio de Laura Escanes y todo parecía ir muy bien, pero la primera ruptura llegó poco después. Ella le acusó de ser el culpable de aquella situación en un comunicado bomba en Instagram, hasta el punto de decir públicamente que «no se merecía» todo aquello y que ella había puesto más de su parte. Esta crisis dio a una reconciliación inesperada con Risto poco después y todo parecía indicar que aquello había sido simplemente una primera bronca de enamorados. El tiempo demostró que había problemas más graves y volvieron a romper, con la sorpresa de que ella había vuelto con otro de sus ex justo después.

Pues bien, ahora vuelven a estar juntos otra vez. Ninguno de los dos no lo ha confirmado, pero el diario Ideal de Granada ha publicado unas fotografías de una reunión de famosos y empresarios en las que se los vuelve a ver juntos y de la mano. Ella ha compartido una compilación de fotografías de este fin de semana, entre las que ha evitado colocar ninguna con el publicista. Esto no ha impedido, sin embargo, que los fotógrafos los hayan visto. También se tiene que decir que, por lo que se evidencia en las imágenes, tampoco es que se estuvieran escondiendo mucho…

Risto, pillado en una joyera con un anillo de entre 7.000 y 8.000 €

«Un fin de semana que llevaré siempre en el corazón», ha escrito ella en este post . ¿Quizás porque ha supuesto la reconciliación formal con Risto? Algunos testigos habrían visto el presentador en una joyera muy famosa -y lujosa -de la ciudad. La Cuernis explica en su Instagram que le dicen que habría comprado un anillo de entre 7.000 y 8.000 € que se supone que es para Natalia.

Laura Fa y Lorena Vázquez han podido confirmar esta reconciliación y han dado más detalles: «El enganche es muy grande y han decidido volver a apostar por su relación. Han acudido a algunos acontecimientos juntos. Parece, no obstante, que esta relación avanzará lentamente y que todavía no tienen planes de ir a vivir juntos. Natalia ya no está trabajando en la farmacia de Valencia y podría tener un proyecto empresarial potente«.

Parece probada la tercera oportunidad que se han dado Risto y Natalia, que de momento optan por no decir nada al respecto a través de sus redes sociales. El rumor y las fotografías han empezado a publicarse por diferentes lugares, por eso, así que es probable que se vean forzados a pronunciarse al respeto bien pronto.