Risto Mejide reaparece con cambio de ‘look’ impactante y recibe críticas

Risto Mejide ha reaparecido en Cuatro en una nueva temporada de su Todo es mentira , el programa de actualidad que presenta desde hace seis años. El catalán ha recibido por todas bandas por no querer criticar fuertemente a Rubiales, un tema en el que cree que es mejor no posicionarse porque los culpables «reales» son las personas con un cargo todavía más importante que él. Esta opinión ha sido recibida con mucha rabia y su nombre ha estado tendencia en Twitter junto con el adjetivo de «cobarde» por no querer posicionarse claramente.

Tampoco ha gustado la manera en que ha tratado el tema de la DANA, unas lluvias torrenciales que causaban muchísimos problemas en Madrid durante el fin de semana. Lo han acusado de tratarlo con mucha superficialidad y sin respeto hacia las víctimas que ha habido.

Además, esta reaparición de Risto Mejide ha llamado la atención antes de empezar a hablar porque se lo ha visto con un cambio de look impactante que no ha gustado en general.

El presentador ha cambiado de imagen | Cuatro

Los telespectadores critican el cambio de look de Risto Mejide

Muchos de los telespectadores de este estreno han criticado este cambio de look con que se ha presentado Risto Mejide. Con los cabellos mucho más cortos y la barba más poblada (y blanca), algunos consideran que el estilo este lo envejece. Otros se han atrevido a buscar comparaciones y han publicado una fotografía en que creen que se asemeja al político Juan Carlos Girauta.

@ristomejide vuelta de vacaciones con barba y más calvo, te has echado unos años encima — Ángel Fdez-Rojas (@angelfra62) September 4, 2023

Son hermanos jajaja — Pedro Millan Davila (@MillanDavila82) September 4, 2023

Déu sagrat, que lleig i vell estàs amb barba, @ristomejide 🤮🤮🤮 — Cardineta (@Cardineta_GI) September 4, 2023

Ese estilestilo no es modernista pic.twitter.com/4na63ChH9X — ORÁCULO ☆ Chiztes (@Asteroides11) September 4, 2023

Risto estás muy feo con esa barba llena de cañas y ese pelo tan corto. — Marta (@Marta94940172) September 4, 2023

Que pinta tiene Risto.Mejide..parece un pordiosero 🤣🤣🤣🤢🤢🤢 — Mariajo (@Mariajo45259763) September 4, 2023

Esa barba para pic.twitter.com/lCDoiG5pI1 — Ana obregon (@Anaobregon20) September 4, 2023

Y entre tantos comentarios negativos, uno positivo: «Creo que es la primera vez que te veo atractivo. Te cae muy bien la barba, no cambies el look «.