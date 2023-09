Risto Mejide reapareix amb canvi de ‘look’ impactant i rep per totes bandes

Risto Mejide ha reaparegut a Cuatro en una nova temporada del seu Todo es mentira, el programa d’actualitat que hi presenta des de fa sis anys. El català ha rebut per totes bandes per no voler criticar fortament a Rubiales, un tema en el qual creu que és millor no posicionar-se perquè els culpables “reals” són les persones amb un càrrec encara més important que ell. Aquesta opinió ha estat rebuda amb molta ràbia i el seu nom ha estat tendència a Twitter juntament amb l’adjectiu de “covard” per no voler posicionar-se clarament.

Tampoc no ha agradat la manera en què ha tractat el tema de la DANA, unes pluges torrencials que causaven moltíssims problemes a Madrid durant el cap de setmana. L’han acusat de tractar-ho amb molta superficialitat i sense respecte cap a les víctimes que hi ha hagut.

A més a més, aquesta reaparició de Risto Mejide ha cridat l’atenció abans de començar a parlar perquè se l’ha vist amb un canvi de look impactant que no ha agradat en general.

El presentador ha canviat d’imatge | Cuatro

Els teleespectadors critiquen el canvi de look de Risto Mejide

Molts dels teleespectadors d’aquesta estrena han criticat aquest canvi de look amb què s’ha presentat Risto Mejide. Amb els cabells molt més curts i la barba més poblada (i blanca), alguns consideren que l’estil aquest l’envelleix. D’altres s’han atrevit a buscar comparacions i han publicat una fotografia en què creuen que s’assembla al polític Juan Carlos Girauta.

@ristomejide vuelta de vacaciones con barba y más calvo, te has echado unos años encima — Ángel Fdez-Rojas (@angelfra62) September 4, 2023

Son hermanos jajaja — Pedro Millan Davila (@MillanDavila82) September 4, 2023

Déu sagrat, que lleig i vell estàs amb barba, @ristomejide 🤮🤮🤮 — Cardineta (@Cardineta_GI) September 4, 2023

Ese estilestilo no es modernista pic.twitter.com/4na63ChH9X — ORÁCULO ☆ Chiztes (@Asteroides11) September 4, 2023

Risto estás muy feo con esa barba llena de cañas y ese pelo tan corto. — Marta (@Marta94940172) September 4, 2023

Que pinta tiene Risto.Mejide..parece un pordiosero 🤣🤣🤣🤢🤢🤢 — Mariajo (@Mariajo45259763) September 4, 2023

Esa barba para pic.twitter.com/lCDoiG5pI1 — Ana obregon (@Anaobregon20) September 4, 2023

I entre tants comentaris negatius, un de positiu: “Crec que és la primera vegada que et veig atractiu. Et cau molt bé la barba, no canviïs el look“.