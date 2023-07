Laura Escanes ha sorprès els fans d’Álvaro de Luna en accedir a pujar a l’escenari del concert que ha ofert aquest diumenge. El cantant l’ha fet passar davant dels milers d’espectadors del Zevra Festival que gaudien de la cançó que ha escrit per a ella, un moment màgic que ha volgut compartir en el seu perfil d’Instagram.

L’artista andalús està molt i molt enamorat de la influencer barcelonina, això queda clar. I ho ha tornat a evidenciar en el missatge summament romàntic que li ha dedicat públicament: “De les coses més maques que m’han passat en aquests dies ha estat haver-te escrit una cançó en un moment de la meva vida en el qual sentia no estar preparat ni tan sols per suportar-me. Que la cantés tota aquesta gent a ple pulmó… Tant de bo duri per sempre, encara que si no és així vull agrair-te la bondat de la teva ànima (mirall en el qual em miro des que et conec)”.

Álvaro de Luna i Laura Escanes es fan un petó a l’escenari | Instagram

“No sé si en algun moment escriuré una cançó amb més cor que aquesta. El que sí que sé és que m’has ensenyat a estimar-me, a estimar bé i a voler ser millor tota l’estona. Ets d’aquestes. D’aquestes persones en les quals em vull mirar tota l’estona perquè són el reflex que el món val la pena tota l’estona. Estic molt orgullós de la persona que ets i d’allò que projectes. Estima’t perquè si no ho fas seràs l’única que no vegi com ets d’increïble. Gràcies per estimar-me bé i ensenyar-me l’amor des d’un altre prisma”, ha afegit Álvaro de Luna en aquesta declaració d’amor.

Laura Escanes, molt emocionada a l’escenari amb Álvaro de Luna

En el vídeo es veu Laura Escanes plorant d’emoció, amb les mans a la boca de sorpresa i cantant en trobar-se en una escena digna de pel·lícula romàntica. La parella s’ha abraçat i s’han fet un munt de petons mentre ell li recordava que tot allò era per a ella: “Això és per a tu, vida meva”. De ben segur que moltes fans del cantant han mort d’enveja en veure’ls així de tendres i enamorats.

La cançó s’anomena Todo contigo i és l’últim gran èxit de l’artista, que se sincera sobre els inicis de la seva relació: “Una casualitat quan et vaig conèixer. Com és que vaig oblidar el que era sentir nervi i frenesí? Per primera vegada en els mil i un dubtes, ja no en queda cap. I encara que vaig perdre la fe, la vaig recuperar, però aquesta vegada tu m’has retornat les ganes. Jo ho vull tot amb tu. Perduts en una platja fins que el sol marxi i la lluna sigui testimoni. Explicar-te, fer-te mil petons, i devorar-te. Veure’t, tenir-te de dimecres a dimarts. Estimar-te tant, et juro que no aguanto. Digues-me si tu vols saber on, com i quan. Tota la vida sencera. Com ho va fer qualsevol. Jo vull donar-te el meu amor tota la vida, tota la vida“.