Ana Obregón s’ha espantat de valent en rebre una trucada dels treballadors de la seva casa d’estiueig a Mallorca. Després de passar-hi tot el mes de juliol, l’actriu marxava a Madrid el cap de setmana per exercir el dret a vot en les eleccions del 23 de juliol. Aquesta ha estat la sort, ja que mentrestant s’originava un foc als voltants del xalet que té a les Illes Balears.

Què ha passat? El succés encara està en procés d’investigació, però premsa local deixa caure que tot podria haver-se provocat per culpa d’una burilla de cigarreta mal apagada: “S’ha provocat un incendi sobretot en els rostolls paret amb paret de la casa d’Ana Obregón. Ha aixecat un foc ràpidament i, sobretot, molta fumarada. Ha provocat molta expectació i cridaner, un foc espectacular per la fumarada que s’ha provocat en un primer moment”, diu un periodista local que ha parlat amb Socialité de Telecinco.

Els treballadors de la casa d’Ana Obregón li haurien trucat a ella i als bombers ràpidament: “L’actuació ha estat ràpida i ha aconseguit que el foc no s’estengués”. La presentadora ha confirmat al programa que estan “tots bé” i que tot s’ha apagat “a temps“.

Cremen els voltants de la casa d’Ana Obregón a Mallorca | Telecinco

Ensurt per a Ana Obregón | Telecinco

Una cigarreta mal apagada provoca un incendi | Telecinco

Les vacances d’Ana Obregón a Mallorca, atípiques

Aquestes vacances d’Ana Obregón han estat atípiques i més curtes de l’habitual, pel que diu el diari de Mallorca. Cal recordar que l’actriu ha viatjat a l’illa per primera vegada amb la filla-neta: “Des que ha arribat, ha canviat els hàbits respecte a altres estius. El primer que feia al matí era anar al gimnàs i després esmorzava fora, així com li agradava anar de compres. Aquest estiu, en canvi, no l’hem vist fer aquesta vida habitual a la qual ens tenia acostumats”.

Segurament, una rutina diferent ara que té un bebè amb ella i molta expectació al voltant. El que sí que ha fet és aprofitar que les revistes l’estan seguint i aquesta mateixa setmana hauria realitzat el seu tradicional posat de l’estiu. Aquest només ha estat un ensurt, el qual podria haver estat molt més greu si haguessin estat a casa o si el foc realment s’hagués propagat més.