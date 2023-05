La neboda d’Ana Obregón cancel·la la boda poc abans de l’enllaç

Males notícies a la família d’Ana Obregón. La neboda de l’actriu, la Celia Vega-Penichet, ha suspès la boda amb el seu xicot de tota la vida poques setmanes abans de la celebració de l’enllaç. Ho tenien tot preparat per donar-se el “sí, vull” a Mallorca, però sorprenentment han decidit separar els seus camins abans d’unir-los formalment per sempre. Però què ha canviat?

Fonts properes a ells han explicat a Vanitatis com estan ara mateix les coses entre ells: “La relació s’ha trencat de manera amigable entre els dos, els qui continuen tenint-se moltíssima estima. Aquesta ha estat una decisió madurada i pensada fins a l’extenuació per tot l’impacte que tindrà en les seves vides”. No s’han filtrat els motius, però se suposa que deuen haver-se adonat que no era una bona decisió signar un matrimoni. Les coses ja no eren com abans? Hi ha hagut terceres persones? De moment cap dels dos no s’ha pronunciat, però sempre suposa un escàndol que una parella trenqui i cancel·li la boda poc abans de la seva celebració.

La jove és advocada i també empresària, tenint en compte que aquesta separació arriba poc després d’haver creat d’una xarxa social que ofereix un aparador col·laboratiu de tendències als usuaris. No és un bon moment per a ella, que ha decidit esborrar fotografies amb el xicot del seu perfil d’Instagram com la de l’anell de compromís que li va regalar fa uns mesos. Encara es poden trobar algunes instantànies dels viatges que han fet junts al llarg d’aquests anys, això sí.

La neboda d’Ana Obregón la visita a Miami després de la ruptura

Ara es refugia en la família i els seus amics, així com en la seva passió per l’hípica. Necessita posar distància després de trencar amb la vida que tenia planejada i és per això que ha posat rumb a Miami, on estaria passant uns dies amb Ana Obregón i la petita Ana. A la nena li ha regalat un body de Nike del qual l’actriu ha presumit, una foto que demostra que efectivament està ajudant la neboda a superar aquest mal tràngol. La noia era molt propera a Álex Lequio i van publicar moltes fotos junts durant la quimioteràpia del noi.

La vida de la neboda d’Ana Obregón canviarà radicalment a partir d’ara, d’estar centrada en organitzar una boda com a dona promesa a veure’s soltera i sense compromís.