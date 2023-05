La sobrina de Ana Obregón cancela la boda poco antes del enlace

Malas noticias en la familia de Ana Obregón. La sobrina de la actriz, Celia Vega-Penichet, ha suspendido la boda con su novio de toda la vida pocas semanas antes de la celebración del enlace. Lo tenían todo preparado para darse el «sí, quiero» en Mallorca, pero sorprendentemente han decidido separar sus caminos antes de unirlos formalmente para siempre jamás. Pero ¿qué ha cambiado?

Fuentes próximas a ellos han explicado a Vanitatis cómo están ahora mismo las cosas entre ellos: «La relación se ha roto de manera amigable entre los dos, quienes continúan teniéndose muchísimo aprecio. Esta ha sido una decisión madurada y pensada hasta la extenuación por todo el impacto que tendrá en sus vidas». No se han filtrado los motivos, pero se supone que deben de haberse dado cuenta que no era una buena decisión firmar un matrimonio. ¿Las cosas ya no eran como antes? ¿Ha habido terceras personas? De momento ninguno de los dos no se ha pronunciado, pero siempre supone un escándalo que una pareja rompa y cancele la boda poco antes de su celebración.

La joven es abogada y también empresaria, teniendo en cuenta que esta separación llega al poco de haber creado de una red social que ofrece un escaparate colaborativo de tendencias a los usuarios. No es un buen momento para ella, que ha decidido borrar fotografías con el novio de su perfil de Instagram como la del anillo de compromiso que le regaló hace unos meses. Todavía se pueden encontrar algunas instantáneas de los viajes que han hecho juntos a lo largo de estos años, eso sí.

La sobrina de Ana Obregón rompe con el novio | Instagram

La sobrina de Ana Obregón la visita en Miami después de la ruptura

Ahora se refugia en la familia y sus amigos, así como en su pasión por la hípica. Necesita poner distancia después de romper con la vida que tenía planeada y es por eso que ha puesto rumbo a Miami, donde estaría pasando unos días con Ana Obregón y la pequeña Ana. A la niña le ha regalado un body de Nike del que la actriz ha presumido, una foto que demuestra que efectivamente está ayudando la sobrina a superar este mal trance. La chica era muy próxima a Álex Lequio y publicaron muchas fotos juntos durante la quimioterapia del chico.

Així és la sobrina de Ana Obregón | Instagram

La vida de la sobrina de Ana Obregón cambiará radicalmente a partir de ahora, de estar centrada en organizar una boda como mujer prometida a verse soltera y sin compromiso.