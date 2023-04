Ana Obregón canvia de plans sobre el retorn a Espanya amb la neta

Ana Obregón està contentíssima amb la neta, la petita que ha nascut per gestació subrogada amb l’ADN del fill mort. Ha deixat el dol enrere, el que demostren uns missatges molt més positius en el seu perfil d’Instagram i també en els colors que han tornat al seu armari després de tres anys. La seva representant i amiga de l’ànima, Susana Uribarri, l’ha visitat a Miami per poder conèixer la nena.

A la tornada a Espanya, l’empresària ha reconegut que l’ha vist “molt bé, meravellosa, feliç i tranquil·la“. El que més ha sorprès d’aquestes declaracions davant l’agència Europa Press és que té entre mans una informació nova sobre els plans d’Ana Obregón. En l’entrevista que va concedir per presentar la filla d’Álex Lequio, l’actriu va reconèixer que tornaria a Espanya tan aviat com tingués la documentació de la bebè. No obstant això, sembla que ha canviat d’idea.

“L’Ana té ganes de tornar a Espanya, és clar, però allà està molt tranquil·la i molt bé. Crec que té ganes de continuar amb aquesta tranquil·litat… Encara no té data de tornada. Està feliç i, per això, està endarrerint el viatge. De moment no torna“, ha explicat per sorpresa. El que ha deixat caure és que l’estada a Miami no serà definitiva, aquesta possibilitat quedaria descartada perquè Ana voldria passar l’estiu a Mallorca amb la nena: “Amb la casa meravellosa que tenen, segur que hi aniran”.

Ana Obregón i Susana Uribarri, juntes a Miami | Instagram

Susana Uribarri, la representant d’Ana Obregón, explica com l’ha vist a Miami

La representant d’Obregón ha estat al seu costat durant la malaltia i mort del seu fill, uns moments tèrbols per a ella en què ha estat molt i molt malament. Ara assegura que li agrada veure-la somriure una altra vegada. Això sí, reconeix que sobta veure-la en el paper de mare tants anys després: “Veure-la amb la nena en braços ha estat una mica xoc. Ja l’havia vist per videotrucada, això sí. És una nena meravellosa, una nena espectacular i un amor; tot molt bé. L’Ana està sempre enganxada a ella, no la deixa anar”.

Els periodistes li han preguntat sobre el presumpte mal rotllo que hi hauria en aquests moments entre l’Ana i l’Alessandro Lequio, l’altre avi de la nena. Aquí Uribarri no ha volgut mullar-se: “No ho sé, acabo d’arribar i no he sentit res d’això. No tinc ni idea. Ana sempre parla bé de l’Alessandro, no m’ha comentat res contrari a això. Ella està en un altre món, ara mateix”.