Ana Obregón fa una petició a l’ex del seu fill: “S’ha quedat en xoc”

Ana Obregón i Carolina Monje tenien una relació propera abans de la mort del fill, d’Álex Lequio. L’ex del jove va intentar distanciar-s’hi quan tot va passar per intentar recuperar-se del xoc de perdre una parella amb només 27 anys, però ara torna a estar relacionada amb aquesta família perquè l’actriu ha volgut posar-se en contacte amb ella. Molts van pensar en la noia quan va saber-se que la nena que ha tingut Obregón a través de la gestació subrogada és, en realitat, filla biològica de l’Álex. De fet, la seva jove hauria tingut un paper clau en aquesta història perquè alguns han dit que li haurien proposat que fos ella la mare gestant.

La dissenyadora de moda no s’ha pronunciat sobre el tema i l’antiga sogra li ha volgut agrair en un missatge de Whatsapp molt llarg. Així ho ha pogut saber Vanitatis, que dona detalls al respecte: “Li ha transmès el seu profund agraïment pel seu silenci i la “postura pública” que ha adoptat. A l’actriu li ha quedat clar l’estima i respecte que la noia sent encara pel record de l’Álex i també per la seva decisió de fer realitat el desig del fill. Li ha desitjat tota la felicitat del món”.

Ana Obregón publica una foto de la filla-neta | Instagram

Ana Obregón vol que l’ex del seu fill conegui la filla-neta

A més a més, li hauria expressat el seu interès perquè conegui la nena quan torni a Espanya i no només això; sinó que li hauria deixat clar que li agradaria que tingués un paper important en la vida de la petita: “Vol que Carolina pugui tenir una relació amb la bebè en un futur”. No deu ser fàcil per a la noia imaginar-se en la vida de la filla del seu ex mort, la que hauria nascut en un ventre de lloguer gairebé tres anys després de la seva pèrdua.

El mitjà explica que Carolina Monje va quedar-se “totalment en xoc” quan va rebre aquest missatge: “Era Setmana Santa, estava de viatge a Eivissa amb les amigues i el promès quan va passar. Carola va quedar-se molt afectada emocionalment i no va saber del cert com reaccionar”. L’ABC, per la seva banda, afegeix una informació impactant que podria canviar-ho tot: “La que fos nòvia del fill d’Ana Obregón va demanar que es destruís l’esperma congelada perquè no hi hagués descendència”. Com resulta més que evident, no van fer ni cas a la seva petició i van permetre que Ana Obregón complís el desig del fill de tenir un fill després de mort.

Carolina Monje s’acomiadava, així, d’Àlex Lequio | Instagram

Una història que cada vegada es complica més i més, sobretot tenint en compte que ara s’ha obert un nou front quan Ana Obregón ha dit que vol batejar la petita i que dugui el vestit que van posar al seu fill en el bateig. Aquesta peça de roba és de la família d’Alessandro Lequio, qui ha assegurat que, de moment, no li ha demanat que la vulgui. El temps dirà si, finalment, ho fa i si ell li concedeix aquest desig.