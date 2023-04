Ana Obregón ha estat molt qüestionada aquestes darreres setmanes des que anunciés que havia pagat una gestació subrogada amb el semen del seu fill mort. Álex Lequio li hauria dit que volia ser pare, encara que ho fes quan ja no estava en aquest món. Ella, en comptes de dir-li que era una bogeria, va decidir complir amb l’últim desig del jove sense importar-li què pensés la gent. L’han deixat verda perquè molts consideren antinatural que hagi orquestrat aquesta història rocambolesca i que ara estigui cuidant de la filla-neta als 68 anys.

L’actriu es mostra impassible davant de l’allau de comentaris que s’estan dient al respecte. En el seu perfil d’Instagram, acaba de publicar una carta al seu fill mort en la qual li diu que està contenta perquè ha complert els tres desitjos que va fer abans de morir. Com si es tractés del geni de la làmpada, Obregón relata tot el que ha fet per acontentar l’Álex: “35 mesos sense tu, vida meva. 35 mesos vivint en l’infern amb un únic motiu per viure, complir els teus tres desitjos que el càncer va robar-te”.

Ana Obregón, contenta per haver complert els tres desitjos del fill | Instagram

Ana Obregón, orgullosa d’haver pogut complir amb les peticions que li va fer Álex Lequio abans de morir

I de què es tractava? El primer desig, crear una fundació contra el càncer que salvés vides; el que Ana Obregón ha fet. El segon, acabar d’escriure el llibre que va començar abans de morir en el qual explicava la seva experiència com a malalt de càncer: “El teu meravellós llibre que no vas poder acabar, jo l’he abraçat amb les meves paraules. El chico de las musarañas ja està en la segona edició i encara no ha sortit a la venda”, diu ella tot orgullosa.

I, finalment, el desig més peculiar d’Álex Lequio: “La teva filla, aquesta princesa que m’ha robat el cor i ha canviat les meves llàgrimes per bolquers. Quan l’abraço és com si tornés a abraçar-te a tu i aquesta sensació només la pot entendre una mare o un pare que han perdut un fill”.

Ana Obregón publica una foto de la filla-neta | Instagram

Ana Obregón se sent satisfeta perquè ha pogut complir amb les seves aspiracions en aquests gairebé tres anys sense ell. Ara bé, això no impedeix que senti inseguretat: “Espero no haver-te defraudat com a mare. Ets l’amor de la meva vida al cel i la teva filla, l’amor de la meva vida en la terra”.