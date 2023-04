Ana Obregón hace una petición a la ex de su hijo: «Se ha quedado en shock»

Ana Obregón y Carolina Monje tenían una relación próxima antes de la muerte del hijo, de Álex Lequio. La ex del joven intentó distanciarse cuando todo pasó para intentar recuperarse del shock de perder a una pareja con solo 27 años, pero ahora vuelve a estar relacionada con esta familia porque la actriz ha querido ponerse en contacto con ella. Muchos pensaron en la chica cuando se supo que la niña que ha tenido Obregón a través de la gestación subrogada es, en realidad, hija biológica de Álex. De hecho, su nuera habría tenido un papel clave en esta historia porque algunos han dicho que le habrían propuesto que fuera ella la madre gestante.

La diseñadora de moda no se ha pronunciado sobre el tema y la antigua suegra se lo ha querido agradecer en un mensaje de Whatsapp muy largo. Así lo ha podido saber Vanitatis , que da detalles al respeto: «Le ha transmitido su profundo agradecimiento por su silencio y la «postura pública» que ha adoptado. A la actriz le ha quedado claro el aprecio y respeto que la chica siente todavía por el recuerdo de Álex y también por su decisión de hacer realidad el deseo del hijo. Le ha deseado toda la felicidad del mundo».

Ana Obregón publica una foto de la hija-nieta | Instagram

Ana Obregón quiere que la ex de su hijo conozca a su hija-nieta

Además, le habría expresado su interés para que conozca la niña cuando vuelva a España y no solo esto; sino que le habría dejado claro que le gustaría que tuviera un papel importante en la vida de la pequeña: «Quiere que Carolina pueda tener una relación con la bebé en un futuro». No debe de ser fácil para la chica imaginarse en la vida de la hija de su ex muerto, la que habría nacido en un vientre de alquiler casi tres años después de su pérdida.

El medio explica que Carolina Monje se quedó «totalmente en shock» cuando recibió este mensaje: «Era Semana Santa, estaba de viaje en Ibiza con las amigas y el prometido cuando pasó. Carola se quedó muy afectada emocionalmente y no supo del cierto como reaccionar». El ABC , por su parte, añade una información impactante que podría cambiarlo todo: «La que fuera novia del hijo de Ana Obregón pidió que se destruyera el esperma congelado para que no hubiera descendencia». Como resulta más que evidente, no hicieron ni caso a su petición y permitieron que Ana Obregón cumpliera el deseo del hijo de tener un hijo después de muerte.

Carolina Monje se despedía, así, de Alex Lequio | Instagram

Una historia que cada vez se complica más y más, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se ha abierto un nuevo frente cuando Ana Obregón ha dicho que quiere bautizar la pequeña y que lleve el traje que pusieron a su hijo en el bautizo. Esta prenda de ropa es de la familia de Alessandro Lequio, quien ha asegurado que, de momento, no le ha pedido que la quiera. El tiempo dirá si, finalmente, lo hace y si él le concede este deseo.