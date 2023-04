Alessandro Lequio no vol conèixer la neta, mal rotllo familiar

Alessandro Lequio intenta deixar bé Ana Obregón i la seva relació quan li pregunten sobre el tema a El programa de Ana Rosa. Ara bé, això no ha impedit que deixi anar algunes perles sobre la gestació subrogada que ha organitzat amb l’ADN del fill que tenien en comú. Ha confirmat que l’Álex els va demanar, poc abans de morir, que fessin possible que tingués un fill després de mort. Ara bé, ha contradit l’ex en alguns aspectes sobre el testament i sembla que no està gaire content.

Ara la revista Lecturas va més enllà i publica una informació que podria suposar un gran problema entre Alessandro i Ana. Ella ha assegurat per activa i per passiva que tenen una relació boníssima i que no veu l’hora que acudeixi a casa seva per poder conèixer la que també és neta seva. Doncs bé, aquesta trobada podria no arribar a produir-se perquè ell no té gens d’interès en veure-la: “Alessandro manté una postura davant de les càmeres i una altra molt diferent fora del focus. De moment no té cap intenció de conèixer la neta“.

Alessandro Lequio no vol conèixer la neta, filla biològica del seu fill

“Fa 25 anys que estic casat amb una altra dona i tinc una altra família, la meva vida és una altra. No tinc per què assabentar-me de la vida d’una altra gent. Aquest és un passat remot”, deia ell mateix fa uns dies tot referint-se a la família que va crear amb Ana i el seu fill Álex.

Primeres paraules d’Alessandro Lequio sobre la gestació subrogada d’Ana Obregón | Telecinco

“Alessandro calla i prefereix no enfrontar-se a ella per por a l’escàndol, ja que té molt a protegir. No parla per respecte a la memòria del seu fill, un jove que va ser molt discret”, afegeixen. La situació podria acabar d’esclatar aviat, ja que podria empitjorar i un dels dos podria esclatar públicament sobre una relació que estaria molt més trencada del que han comentat.