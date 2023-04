Joan Carles, una peça clau en el tractament d’Álex Lequio a Nova York

Alex Lequio va viure uns mesos a Nova York, ciutat a la qual va traslladar-se amb la mare per iniciar allà el tractament contra el càncer. El fill d’Ana Obregón tenia un tipus de tumor estrany, per la qual cosa els metges van recomanar-li que es deixés assessorar per un metge especialitzat que només tractava als Estats Units. Ell mateix explica en el seu llibre pòstum com va viure tot aquest procés infernal, el que desgraciadament no va tenir un final feliç.

Ana Obregón ha continuat el manuscrit que va deixar el fill i ha publicat, aquesta mateixa setmana, un llibre que pot convertir-se en un èxit de vendes tenint en compte la repercussió que ha tingut. Des que anunciés que havia tingut una neta mitjançant la gestació subrogada, que el seu nom és una constant en els mitjans de comunicació.

Ara que s’està desgranant el contingut d’aquest El chico de las musarañas, s’ha pogut llegir un fragment molt curiós en què Ana Obregón agraeix l’ajuda a Joan Carles de Borbó. I què té a veure el rei emèrit en tota aquesta història? Doncs es veu que quan Álex Lequio estava a punt d’acabar el tractament contra el càncer, els va arribar l’avís que el visat estava a punt de caducar i que, per tant, haurien d’abandonar el país.

Ella, desesperada, hauria demanat al seu ex, el pare del fill, que intentés aconseguir ajuda per totes les vies possibles. Alessandro Lequio és familiar llunyà de Felip VI i Ana Obregón li hauria demanat que parlés amb ell: “Ens deportaran i no curarem el nostre fill. Truca’l, que ets el seu cosí. No li demano un favor ni cometre cap delicte, només que intercedeixi per avançar una cita i poder obtenir un permís d’estada”. I és que per la via ordinària, no els donaven cita amb l’administració fins al cap de dos mesos i el visat caducava abans.

Alessandro Lequio sempre aplaudeix la figura de Joan Carles de Borbó | Instagram

Joan Carles de Borbó va intercedir per evitar la deportació d’Ana Obregón i el fill

I com va anar la cosa? Sembla que Felip trigava en contestar, així que Alessandro va aprofitar la seva agenda i va demanar el favor a la cosina de Joan Carles de Borbó. La dona s’hauria posat en contacte amb ell i, ràpidament, l’emèrit hauria fet l’impossible per ajudar a Ana Obregón: “Li estic infinitament agraïda i no ho oblidaré mai, ja que li va faltar temps per ajudar una mare desesperada per salvar la vida del seu fill”.

D’aquesta manera, confirma que l’antic monarca espanyol hauria demanat un parell de favors i els hauria aconseguit avançar la cita… no hi ha res com ser rei.