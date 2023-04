Juan Carlos, una pieza clave en el tratamiento de Álex Lequio en Nueva York

Alex Lequio vivió unos meses en Nueva York, ciudad a la que se trasladó con su madre para iniciar allá el tratamiento contra el cáncer. El hijo de Ana Obregón tenía un tipo de tumor extraño, por lo que los médicos le recomendaron que se dejara asesorar por un médico especializado que solo trataba en Estados Unidos. Él mismo explica en su libro póstumo cómo vivió todo este proceso infernal, el que desgraciadamente no tuvo un final feliz.

Ana Obregón ha continuado el manuscrito que dejó el hijo y ha publicado, esta misma semana, un libro que puede convertirse en un éxito de ventas teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido. Desde que anunciara que había tenido una nieta mediante la gestación subrogada, que su nombre es una constante en los medios de comunicación.

Ahora que se está desgranando el contenido de este El chico de las musarañas , se ha podido leer un fragmento muy curioso en el que Ana Obregón agradece la ayuda a Juan Carlos de Borbón. ¿Y qué tiene que ver el rey emérito en toda esta historia? Pues se ve que cuando Álex Lequio estaba a punto de acabar el tratamiento contra el cáncer, les llegó el aviso de que el visado estaba a punto de caducar y que, por lo tanto, tendrían que abandonar el país.

Ella, desesperada, habría pedido a su ex, el padre de su hijo, para que intentara conseguir ayuda por todas las vías posibles. Alessandro Lequio es familiar lejano de Felipe VI y Ana Obregón le habría pedido que hablara con él: «Nos deportarán y no curaremos nuestro hijo. Llámalo, que eres su primo. No le pido un favor ni cometer ningún delito, solo que interceda para avanzar una cita y poder obtener un permiso de estancia». Y es que por la vía ordinaria, no les daban cita con la administración hasta después de dos meses y el visado caducaba antes.

Alessandro Lequio siempre aplaude la figura de Juan Carlos de Borbón | Instagram

Juan Carlos de Borbón intercedió para evitar la deportación de Ana Obregón y su hijo

¿Y cómo fue la cosa? Parece que Felipe tardaba al contestar, así que Alessandro aprovechó su agenda y pidió el favor a la prima de Juan Carlos de Borbón. La mujer se habría puesto en contacto con él y, rápidamente, el emérito habría hecho lo imposible para ayudar a Ana Obregón: «Le estoy infinitamente agradecida y no lo olvidaré nunca, ya que le faltó tiempo para ayudar una madre desesperada para salvar la vida de su hijo».

De este modo, confirma que el antiguo monarca español habría pedido un par de favores y les habría conseguido avanzar la cita… no hay nada como ser rey.