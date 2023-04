Joan Carles de Borbó, castigat per la família reial en la visita a Sanxenxo

Joan Carles de Borbó ha canviat d’actitud radicalment en la visita que està fent aquests dies a Espanya. L’any passat va ser rebut per aplaudiments i una forta presència de mitjans de comunicació, una benvinguda que no ha tingut enguany. Si en aquell moment van acreditar-se més de 200 periodistes per seguir les seves aventures per Sanxenxo, ara han acudit ben pocs a un aeroport de Vigo desert.

L’emèrit ha baixat de l’avió privat amb cara seriosa i no ha estat rebut per cap membre de la seva família, que tornen a demostrar la fredor existent entre ells. Només ha rebut l’escalfor del seu amic íntim, qui l’allotjarà en aquests dies a Galícia. El xou mediàtic que va protagonitzar en l’última visita no s’ha repetit i el motiu està clar, la Casa Reial no volia tornar a fer el ridícul amb uns víctors a Joan Carles que els perjudicaven moltíssim.

Aquesta serà una visita molt més discreta, el que s’ha demostrat també en l’actitud del Borbó. En pujar al cotxe, no ha saludat ningú i tampoc no ha parlat amb els reporters com sí que havia fet en aquella controvertida ocasió. Vanitatis ha pogut saber que la família reial ha expressat el desig que aquesta visita “no generés el mateix revolt que la de l’any passat i que no hi hagués imatges incòmodes per a tots. El cercle més íntim de l’emèrit ha respectat la discreció sol·licitada“.

Joan Carles de Borbó, captat en tornar a trepitjar terra espanyol | Europa Press

Joan Carles de Borbó ha tornat a Galícia un any després | Europa Press

Bárbara Rey revela més secrets de la relació amb Joan Carles de Borbó

Mentrestant, la visita del pare de Felip VI ha coincidit amb l’emissió d’un nou capítol del documental de Bárbara Rey. La vedette ha explicat un episodi amb l’emèrit que demostra que va treure coses a canvi de la seva relació, també un benefici econòmic. Es refereix a la petició que va fer-li cap al final de la seva aventura, quan va demanar-li ajuda en veure que la família travessava problemes financers: “Tenia molta confiança amb el rei i necessitava diners. Li vaig comentar que estava intentant vendre una gemma per 4 milions de pessetes, quan en realitat en valia 12. Li vaig proposar que me la comprés ell i em va dir que sí. Es tractava d’un diamant, un River del màxim color que existeix, que vaig guanyar en un Bingo”.