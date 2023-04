Cristina de Borbó té nova parella: vistos pels carrers de Barcelona

Cristina de Borbó torna a estar enamorada. Quan encara no ha signat els papers del divorci d’Iñaki Urdangarin, un programa de televisió l’ha vist per Barcelona de la mà d’un home misteriós. La germana de Felip VI ho hauria passat molt malament durant la ruptura, sobretot en un principi quan va veure publicades en una revista fotos del seu encara marit amb una altra dona. Sempre s’ha dit que ella estava “molt i molt enamorada” de l’exduc, a qui no va abandonar ni tan sols quan van empresonar-lo. Després de tot el patiment, però, s’hauria adonat que no valia la pena continuar trista. Iñaki es deixa veure amb la nova nòvia i marxa de viatge amb ella, una actitud que hauria fet obrir els ulls a la mare dels seus fills.

La infanta espanyola s’estaria veient amb un home pels carrers de Barcelona “des de fa unes setmanes”, assegura el periodista Juan Luis Galiacho. “Cristina té un nou amor, un home amb qui s’ha vist diverses vegades a Barcelona. Es van conèixer a la Ciutat Comtal poc després de la separació d’Iñaki i s’han vist allà en unes cites secretes. Cada dia està més consolidada la relació, ella està contenta i feliç, però no vol deixar-se veure amb ell. Sempre surten amb un grup d’amics perquè li han demanat que no es deixin veure junts, ja que creuen que canviaria la imatge que es té d’ella i això no la beneficiaria durant els tràmits de divorci”.

Cada vegada està més a prop la signatura dels papers del divorci entre Cristina i Iñaki. La parella deixarà de formar un matrimoni legalment a principis del mes de juny, més concretament el pròxim 6 de juny. L’elecció d’aquesta data no és casual, tenint en compte que es tracta de l’endemà de l’aniversari de la seva filla petita. Irene Urdangarin farà 18 anys el dia d’abans, cosa que els permetrà poder arreglar els papers sense acudir al jutjat perquè ja no tindran cap fill menor d’edat en comú.

Això facilitarà les condicions d’un divorci del qual ja se saben unes quantes coses. La condició més escandalosa? Que Cristina hagi acceptat pagar-li 2 milions d’euros. En condició de què? Mentre oficialment es parlarà de manutenció, en realitat deu ser un pagament a canvi del seu silenci o una manera de demanar-li perdó per haver fet de cap de turc -presumptament- en tot el cas Nóos.