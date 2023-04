Cristina de Borbón tiene nueva pareja: vistos por las calles de Barcelona

Cristina de Borbón vuelve a estar enamorada. Cuando todavía no ha firmado los papeles del divorcio de Iñaki Urdangarin, un programa de televisión le ha visto por Barcelona de la mano de un hombre misterioso. La hermana de Felipe VI lo habría pasado muy mal durante la ruptura, sobre todo en un principio cuando vio publicadas en una revista fotos de su todavía marido con otra mujer. Siempre se ha dicho que ella estaba «muy y muy enamorada» del exduque, a quien no abandonó ni siquiera cuando lo encarcelaron. Después de todo el sufrimiento, sin embargo, se habría dado cuenta de que no merecía la pena continuar triste. Iñaki se deja ver con la nueva novia y se va de viaje con ella, una actitud que habría hecho abrir los ojos a la madre de sus hijos.

La infanta española se estaría viendo con un hombre por las calles de Barcelona «desde hace unas semanas», asegura el periodista Juan Luis Galiacho. «Cristina tiene un nuevo amor, un hombre con quien se ha visto varias veces en Barcelona. Se conocieron en la Ciudad Condal al poco de la separación de Iñaki y se han visto allí en unas citas secretas. Cada día está más consolidada la relación, ella está contenta y feliz, pero no quiere dejarse ver con él. Siempre salen con un grupo de amigos porque le han pedido que no se dejen ver juntos, ya que creen que cambiaría la imagen que se tiene de ella y esto no la beneficiaría durante los trámites de divorcio».

Cristina de Borbó podría tener nueva pareja | Telecinco

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin firmarán el divorcio a principios de junio

Cada vez está más cerca la firma de los papeles del divorcio entre Cristina e Iñaki. La pareja dejará de formar un matrimonio legalmente a principios del mes de junio, más concretamente el próximo 6 de junio. La elección de esta fecha no es casual, teniendo en cuenta que se trata del día siguiente al cumpleaños de su hija pequeña. Irene Urdangarin hará 18 años el día de antes, cosa que les permitirá poder arreglar los papeles sin acudir al juzgado porque ya no tendrán ningún hijo menor de edad en común.

Esto facilitará las condiciones de un divorcio del que ya se saben unas cuántas cosas. ¿La condición más escandalosa? Que Cristina haya aceptado pagarle 2 millones de euros. ¿En condición de qué? Mientras oficialmente se hablará de manutención, en realidad debe de ser un pago a cambio de su silencio o una manera de pedirle perdón por haber hecho de cabeza de turco -presuntamente- en todo el caso Nóos.