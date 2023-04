Més detalls del nou xicot de Cristina de Borbó: cognom il·lustre i català

Cristina de Borbó hauria recuperat la il·lusió de la mà d’un barceloní adinerat. La infanta espanyola es troba immersa en el tram final del divorci d’Iñaki Urdangarin, un canvi de vida en el qual hauria donat la benvinguda a una nova parella. La notícia sortia a la llum en un programa de Telecinco i ara ha estat Antena 3 qui ha donat més detalls al respecte: “Es tracta d’un empresari de l’alta societat de Barcelona, amb cognom il·lustre i que sempre ha estat al seu entorn”.

La germana de Felip VI manté les mateixes amistats de la capital catalana des d’abans de casar-se, així que aquest home podria estar en la seva vida des de fa dècades. Encara no ha transcendit el seu nom, però es van coneixent més coses de la seva identitat. Ella no volia que se sabés, sobretot no abans de signar els papers amb l’ex, i és per això que hauria intentat ser discreta. De res no ha servit, però, tenint en compte que ha sortit a la llum.

La nova parella de Cristina de Borbó | Antena 3

L’entorn més proper a Cristina de Borbó nega que tingui nova parella

El que sí que ha pogut fer és convèncer el seu entorn més proper perquè neguin aquesta informació quan els preguntin els periodistes. Vanitatis s’ha posat en contacte amb persones que la coneixien i totes neguen que estigui enamorada una altra vegada: “Tant de bo, però no. Es mereix el millor perquè ho ha passat molt malament en aquest procés de separació. No està en aquest moment, no vol trobar parella i no té ganes de començar una nova relació”.

Els amics de Cristina de Borbó neguen que tingui nòvio | Europa Press

“Seria difícil per a ella començar una relació a Barcelona, ja que passa les hores amb una agenda atapeïda i amb poc temps per conèixer gent nova. No té ganes ni voluntat ni estómac per reprendre la vida sentimental”, coincideixen diverses persones. En què quedem? De moment és un misteri de qui es tracta l’home amb qui l’haurien vist i si, efectivament, hi ha alguna cosa entre ells.