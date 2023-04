Más detalles del nuevo novio de Cristina de Borbón: apellido ilustre y catalán

Cristina de Borbón habría recuperado la ilusión de la mano de un barcelonés adinerado. La infanta española se encuentra inmersa en el tramo final del divorcio de Iñaki Urdangarin, un cambio de vida en el que habría dado la bienvenida a una nueva pareja. La noticia salía a la luz en un programa de Telecinco y ahora ha sido Antena 3 quien ha dado más detalles al respeto: «Se trata de un empresario del alta sociedad de Barcelona, con apellido ilustre y que siempre ha estado en su entorno».

La hermana de Felipe VI mantiene las mismas amistades de la capital catalana desde antes de casarse, así que este hombre podría estar en su vida desde hace décadas. Todavía no ha transcendido su nombre, pero se van conociendo más cosas de su identidad. Ella no quería que se supiera, sobre todo no antes de firmar los papeles con su ex, y es por eso que habría intentado ser discreta. De nada ha servido, sin embargo, teniendo en cuenta que ha salido a la luz.

La nueva pareja de Cristina de Borbón | Antena 3

El entorno más próximo a Cristina de Borbón niega que tenga nueva pareja

Lo que sí que ha podido hacer es convencer a su entorno más próximo para que nieguen esta información cuando les pregunten los periodistas. Vanitatis se ha puesto en contacto con personas que la conocían y todas niegan que esté enamorada otra vez: «Ojalá, pero no. Se merece lo mejor porque lo ha pasado muy mal en este proceso de separación. No está en este momento, no quiere encontrar pareja y no tiene ganas de empezar una nueva relación».

Los amigos de Cristina de Borbón niegan que tenga novio | Europa Press

«Sería difícil para ella empezar una relación en Barcelona, ya que pasa las horas con una agenda apretada y con poco tiempo para conocer a gente nueva. No tiene ganas ni voluntad ni estómago para retomar la vida sentimental», coinciden varias personas. ¿En qué quedamos? De momento es un misterio de quien se trata el hombre con quien le habrían visto y si, efectivamente, hay algo entro ellos.