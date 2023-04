Amenacen els creadors del documental alemany sobre Joan Carles

Joan Carles de Borbó protagonitza un altre documental, en aquesta ocasió a la televisió alemanya. L’emèrit espanyol ha deixat de ser estimat i els veïns estrangers volen saber per què. No serà un massatge, aquest reportatge, i així ho demostra el seu títol: Juan Carlos, Downfall of the king (la caiguda del rei). Sembla que als creadors no els ha estat fàcil aconseguir informació al respecte, ja que en el procés han rebut amenaces i han patit escoltes telefòniques. Algú no té molt d’interès en què surti a la llum el que ha descobert, tal com sospiten els seus productors.

Si res no canvia, el pròxim 21 de maig s’estrenaran els quatre capítols del documental sobre el pare de Felip VI. Veuran a la llum al Sky d’Alemanya, una plataforma internacional que ha comprat els drets de tot el que hagin descobert. Des d’Informalia expliquen que el rodatge s’ha vist esquitxat per diferents contratemps: “Parlem de casos com trucades anònimes amenaçadores i una presumpta punxada dels mòbils dels responsables d’una producció que presagia que apareixeran moments molt incòmodes per al rei emèrit”.

Pel que fa a les amenaces, ha estat el mateix productor executiu qui n’ha parlat obertament en un portal americà: “Crec que el meu equip de producció i jo hem estat seguits i espiats mentre realitzàvem la cinta. Després de fer la primera ronda d’entrevistes amb periodistes, vam rebre una trucada anònima en la qual ens deien que anéssim amb compte amb el que estàvem fent. Aquell va ser el començament de tot”.

La televisió alemanya parla de la caiguda en desgràcia de Joan Carles | Youtube

Corinna Larssen també participarà en el nou documental sobre Joan Carles de Borbó

Com era d’esperar, una de les persones entrevistades que compartirà el seu testimoni en aquest documental és Corinna Larsen. Una altra vegada, l’amant més mediàtica de Joan Carles fa acte d’aparició i s’aprofita de tot el que va aprendre en els anys en què va compartir llit amb ell. La diferència és que ara sembla que hauria decidit mostrar uns documents que podrien afectar greument la vida actual de l’emèrit.

De moment no hi ha data per a l’emissió d’aquest reportatge a Espanya, però és probable que trigui poc tenint en compte que es presentarà en el Festival de Canes. Diverses fonts deixen caure que podria emetre’s a finals d’any, però no hi ha res confirmat. De moment, el que sembla és que les amenaces no han servit de res i el que han descobert sortirà a la llum ben aviat.