Amenazan a los creadores del documental alemán sobre Juan Carlos

Juan Carlos de Borbón protagoniza otro documental, en esta ocasión en la televisión alemana. El emérito español ha dejado de ser querido y los vecinos extranjeros quieren saber por qué. No será un masaje, este reportaje, y así lo demuestra su título: Juan Carlos, Downfall of the king (la caída del rey). Parece que a los creadores no les ha sido fácil conseguir información al respeto, ya que en el proceso han recibido amenazas y han sufrido escuchas telefónicas. Alguien no tiene mucho interés en que salga a la luz lo que ha descubierto, tal como sospechan sus productores.

Si nada cambia, el próximo 21 de mayo se estrenarán los cuatro capítulos del documental sobre el padre de Felipe VI. Verán a la luz en el Sky de Alemania, una plataforma internacional que ha comprado los derechos de todo lo que hayan descubierto. Desde Informalia explican que el rodaje se ha visto salpicado por diferentes contratiempos: «Hablamos de casos como llamadas anónimas amenazantes y un presunto pinchazo de los móviles de los responsables de una producción que presagia que aparecerán momentos muy incómodos para el rey emérito».

En cuanto a las amenazas, ha sido el mismo productor ejecutivo quién ha hablado abiertamente en un portal americano: «Creo que mi equipo de producción y yo hemos sido seguidos y espiados mientras realizábamos la cinta. Después de hacer la primera ronda de entrevistas con periodistas, recibimos una llamada anónima en la que nos decían que tuviéramos cuidado con lo que estábamos haciendo. Aquél fue el comienzo de todo».

La televisión alemana habla de la caída en desgracia de Juan Carlos | YouTube

Corinna Larssen también participará en el nuevo documental sobre Juan Carlos de Borbón

Como era de esperar, una de las personas entrevistadas que compartirá su testigo en este documental es Corinna Larsen. Otra vez, la amante más mediática de Juan Carlos hace acto de presencia y se aprovecha de todo lo que aprendió en los años en que compartió cama con él. La diferencia es que ahora parece que habría decidido mostrar unos documentos que podrían afectar gravemente la vida actual del emérito.

De momento no hay fecha para la emisión de este reportaje en España, pero es probable que tarde poco teniendo en cuenta que se presentará en el Festival de Canes. Varias fuentes dejan caer que podría emitirse a finales de año, pero no hay nada confirmado. De momento, lo que parece es que las amenazas no han servido de nada y lo que han descubierto saldrá a la luz bien pronto.