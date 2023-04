Felip VI, indignat amb Joan Carles: “Ha sabut que tornava per la premsa”

Joan Carles de Borbó tornarà a trepitjar Espanya a finals de mes, en el marc d’unes regates que aprofita com a excusa per poder viatjar des d’Abu Dhabi. El rei emèrit espanyol no va tenir una bona rebuda durant l’última visita, quan també va escollir Galícia com a destí. La Casa Reial va manifestar el seu enuig per l’actitud que havia mantingut, massa festiva i despreocupada com si no hagués fet res dolent. En aquell moment van dir que no volien tornar a parlar d’un altre viatge del pare de Felip VI, una negativa davant de la qual ell ha fet cas omís.

El més fort de tot plegat és que diverses fonts asseguren que la família reial s’ha assabentat del viatge de Joan Carles per la premsa, el que demostra com de trencada està la relació entre ells i el poc respecte que demostra l’emèrit cap a l’autoritat del seu fill: “Han tingut coneixement de la visita a Sanxenxo a través dels mitjans de comunicació. Quan va publicar-se a notícia, una persona propera a l’emèrit va comunicar a La Zarzuela les dates de la segona visita a Espanya”, diuen a El Español. De moment no han volgut valorar què els hi sembla que torni, ja que consideren que no deuen explicacions en tractar-se d’un viatge privat.

Joan Carles de Borbó tornarà a Espanya per una regata | Europa Press

Joan Carles de Borbó, darrere de la filtració de la notícia de la seva tornada a Espanya

Felip VI no tenia constància de les intencions del pare fins que va publicar-se a la premsa. No li deu haver agradat que no el mantingui informat sobre les decisions -controvertides- que pren, i estarà encara més enfadat quan sàpiga que hauria estat el mateix emèrit qui hauria compartit aquesta notícia amb la premsa.

Des d’Espejo Publico asseguren que Joan Carles els hauria confirmat el retorn momentani a Galícia: “Una notícia que ens confirma des d’Abu Dhabi”. Que ho comuniqui a la premsa i no a qui deu saber-ho pot derivar en una altra esbroncada monumental del fill… i ja n’hauria encadenat unes quantes en els darrers temps. L’emèrit continua a la seva i no li importa deixar malament el fill, només vol tornar al mar gallec i reunir-se amb uns amics que continuen alabant-lo.