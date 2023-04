Felipe VI, indignado con Juan Carlos: «Ha sabido que volvía por la prensa»

Juan Carlos de Borbón volverá a pisar España a finales de mes, en el marco de unas regatas que aprovecha como excusa para poder viajar desde Abu Dabi. El rey emérito español no tuvo un buen recibimiento durante la última visita, cuando también escogió Galicia como destino. La Casa Real manifestó su enojo por la actitud que había mantenido, demasiado festiva y despreocupada como si no hubiera hecho nada malo. En aquel momento dijeron que no querían volver a hablar de otro viaje del padre de Felipe VI, una negativa ante la que él ha hecho caso omiso.

Lo más fuerte de todo es que varias fuentes aseguran que la familia real se ha enterado del viaje de Joan Carles por la prensa, lo que demuestra lo rota está la relación entre ellos y el poco respeto que demuestra el emérito hacia la autoridad de su hijo: «Han tenido conocimiento de la visita a Sanxenxo a través de los medios de comunicación. Cuando se publicó a noticia, una persona próxima al emérito comunicó en La Zarzuela las fechas de la segunda visita en España», dicen en El Español . De momento no han querido valorar qué les parece que vuelva, ya que consideran que no deben explicaciones al tratarse de un viaje privado.

Juan Carlos de Borbón volverá a España por una regata | Europa Press

Juan Carlos de Borbón, detrás de la filtración de la noticia de su vuelta a España

Felipe VI no tenía constancia de las intenciones del padre hasta que se publicó en la prensa. No le debe de haber gustado que no lo mantenga informado sobre las decisiones -controvertidas- que toma, y estará todavía más enfadado cuando sepa que habría sido el mismo emérito quien habría compartido esta noticia con la prensa.