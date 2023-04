Ana Obregón cambia de planes sobre el retorno a España con la nieta

Ana Obregón está contentísima con la nieta, la pequeña que ha nacido por gestación subrogada con el ADN de su hijo muerto. Ha dejado el luto atrás, lo que demuestran unos mensajes mucho más positivos en su perfil de Instagram y también en los colores que han vuelto a su armario después de tres años. Su representante y amiga del alma, Susana Uribarri, le ha visitado a Miami para poder conocer a la niña.

En la vuelta a España, la empresaria ha reconocido que le ha visto «muy bien, maravillosa, feliz y tranquila«. Lo que más ha sorprendido de estas declaraciones ante la agencia Europa Press es que tiene entre manos una información nueva sobre los planes de Ana Obregón. En la entrevista que concedió para presentar a la hija de Álex Lequio, la actriz reconoció que volvería a España tan pronto como tuviera la documentación de la bebé. Sin embargo, parece que ha cambiado de idea.

«Ana tiene ganas de volver a España, está claro, pero allí está muy tranquila y muy bien. Creo que tiene ganas de continuar con esta tranquilidad… Todavía no tiene fecha de vuelta. Está feliz y, por eso, está atrasando el viaje. De momento no vuelve«, ha explicado por sorpresa. Lo que ha dejado caer es que la estancia en Miami no será definitiva, esta posibilidad quedaría descartada porque Ana querría pasar el verano en Mallorca con la niña: «Con la casa maravillosa que tienen, seguro que irán».

Ana Obregón y Susana Uribarri, juntas en Miami | Instagram

Susana Uribarri, la representante de Ana Obregón, explica cómo le ha visto a Miami

La representante de Obregón ha estado a su lado durante la enfermedad y muerte de su hijo, unos momentos turbios para ella en que ha estado muy y muy mal. Ahora asegura que le gusta verla sonreír otra vez. Eso sí, reconoce que le sorprende verla en el papel de madre tantos años después: «Verla con la niña en brazos ha sido un poco shock. Ya lo había visto por videollamada, eso sí. Es una niña maravillosa, una niña espectacular y un amor; todo muy bien. Ana está siempre enganchada a ella, no la suelta».

Los periodistas le han preguntado sobre el presunto mal rollo que habría en estos momentos entre Ana y Alessandro Lequio, el otro abuelo de la niña. Aquí Uribarri no ha querido mojarse: «No lo sé, acabo de llegar y no he sentido nada de esto. No tengo ni idea. Ana siempre habla bien de Alessandro, no me ha comentado nada contrario a esto. Ella está en otro mundo, ahora mismo».