Aída Nizar mai no ha callat res del que pensa sobre cap tema. Es tracta d’una de les tertulianes de televisió més bocamolla, una exconcursant de realities amb molt de caràcter que s’ha col·locat a primera línia mediàtica precisament pel que acaba de fer. Ara que s’apropen les eleccions, ha volgut aprofitar la seva fama per demanar el vot per a Vox.

Ho ha fet en un post que ha publicat en el seu perfil d’Instagram, una petició que deixa clara la seva ideologia d’extrema dreta. De fet, reconeix que va acudir a un míting i aplaudeix les idees de Santiago Abascal: “Confiem en tu! Tant de bo siguis el Nayib Bukele espanyol! Torna’ns l’Espanya que mereixem i que han destruït”, diu tot fent referència al polèmic president d’El Salvador. Unes dures declaracions que l’han col·locat al centre de la diana mediàtica.

El Español li ha preguntat directament per què demana el vot per a Santiago Abascal, una ideologia extremista que torna a deixar-la en evidència davant dels seus fans. Ella confessa que li agrada molt tot el que defensa Vox i que no vol amagar-se: “He decidit donar una oportunitat a un polític que sembla íntegre perquè m’ho demostri amb fets tangibles. Vull l’Espanya que vam tenir i que han destruït tant els del Partit Popular com els del PSOE, que ha convertit aquest país insegur i on no existeixen drets coherents“.

El seu pare té orígens àrabs, així que sobta que ara ella voti un partit que està contra de l’arribada dels immigrants: “Santiago Abascal no és xenòfob, el que no vol són els immigrants il·legals i jo tampoc no els vull. El meu pare va venir a Espanya a estudiar i es va convertir en catedràtic, aquesta és la diferència… ara la immigració ve a delinquir. Tant de bo Vox tingui la força suficient per governar o, almenys, posa-hi ordre”, ha arribat a etzibar Aída Nizar.

Aída Nizar rep crítiques per la seva defensa a Vox | Telecinco

Pluja de crítiques per a Aída Nizar per la seva defensa de Vox

Aquest posicionament polític ha fet que moltíssima gent critiqués a Aída Nizar, que ha rebut un munt de comentaris negatius a Twitter. Entre ells, en destaquen alguns que l’acusen de ser “inculta” i d’altres que deixen clar que no els sorprèn en absolut que un personatge tan controvertit i polèmic com ella sigui fan d’aquest partit.

Menudo team se monta la derechita. La próxima incorporación será Paqui la coles. — DANNY (@danicort97) July 19, 2023

Esto no hace más que demostrar que se necesita votar alguna alternativa diferente a VOX. — DigoNo (@digoNo83) July 19, 2023

Pfff que novedad. La verdad que da el perfil — DM (@danmarq82) July 19, 2023

Cuanta incultura — Andrés Moreno Clares (@Andres62Ct) July 19, 2023

La verdad es que estar a años luz de este personaje me reconforta. — Micro_Ficus 🇪🇸 💜🏳️‍🌈👩 (@ficus_micro) July 19, 2023