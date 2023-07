Shakira rep una altra mala notícia judicial. El Jutjat d’Instrucció número 2 d’Esplugues ha admès a tràmit una querella de la Fiscalia, que acusa la cantant d’haver comès dos delictes més de frau fiscal en l’impost sobre el patrimoni del 2018.

En aquell moment ja tenia la residència fixada a Espanya, així que en aquest cas li serà difícil justificar que no hi vivia de manera habitual. Quan encara té pendent el judici pel presumpte frau en exercicis anteriors, el TSJC confirma que ara serà investigada pel pagament que hauria fet d’IRPF i IVA fa ara cinc anys.

Creuen que Shakira hauria evadit pagaments a l’Agència Tributària, un delicte que se suma als altres sis que hi ha contra ella. La situació es complica per a la cantant, que continua defensant-se i assegurant que tot això es tracta d’una “persecució” contra ella. No s’ha filtrat la quantitat que presumptament hauria evadit, però ha de ser superior a 120.000 € per ser tipificat de delicte. Ara s’obriran noves diligències contra ella, però aquesta es tracta d’una investigació privada.

Més problemes judicials per a Shakira, que ara és acusada d’haver comès dos delictes fiscals més | Univisión

Shakira haurà de seure en el banc dels acusats el pròxim novembre

Shakira no ha volgut arribar a cap acord perquè manté la seva innocència. Ara que la situació se li complica amb aquest nou front obert, caldrà veure com hi reacciona. Cal destacar que s’enfronta a una pena de vuit mesos i dos mesos de presó només pels altres delictes, una sentència que podria empitjorar encara més si també és considerada com a culpable en aquesta segona causa oberta contra ella. Si en el primer cas hauria estafat 14,5 milions d’euros, és probable que en aquest també ens trobem davant d’una quantitat milionària o, si més no, considerablement elevada.