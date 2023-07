Shakira s’ha passejat per uns quants circuits de Fórmula 1 en les darreres setmanes, una nova afició que ha donat ales a pensar que podria haver iniciat una relació amb Lewis Hamilton. També els han vist sopant junts, en una reunió amb amics a bord d’un iot… tot semblava indicar que, efectivament, aquí passava alguna cosa. Doncs res més lluny de la realitat, pel que sembla. Lorena Vázquez i Laura Fa han parlat amb l’entorn dels dos protagonistes d’aquesta falsa història d’amor i els confirmen que no són parella, que simplement tenen una bona relació d’amistat. Això sí, aquesta sintonia podria trencar-se aviat perquè el pilot està “molt molest” amb l’artista. I això per què? En considerar que està aprofitant la confusió per fer veure que estan sortint junts, quan ell en realitat té una altra parella.

A El Periódico expliquen que va ser l’equip publicitari de Hamilton qui va fer el primer pas de convidar-la al circuit de Miami, però ell no hauria tingut “res a veure” amb aquest gest. Van sopar junts i també se’ls va veure en una nit de festa, unes filtracions que diuen que Shakira hauria rebut “amb els braços oberts”. Li hauria agradat que es rumoregés que estaven junts, potser com a part de la venjança cap a Gerard Piqué? Sigui com sigui, deixen clar que a partir d’aquell moment hauria estat ella qui hauria demanat poder acudir als següents circuits de Fórmula 1.

Aquesta situació no hauria fet gaire gràcia a Hamilton, qui hauria demanat que no deixessin que Shakira baixés al motorhome per evitar més fotografies junts i poder concentrar-se: “Ell se sent molest perquè ella vol fer creure que estan junts, que existeix una relació entre ambdós“.

Shakira i Lewis Hamilton, junts en una foto que ha fet parlar | Instagram

Gerard Piqué, mentrestant, molt enamorat de Clara Chía

Mentrestant, Gerard Piqué continua cridant als quatre vents el seu amor cap a Clara Chía. Ara ho ha fet en un directe amb el seu amic streamer Ibai Llanos, qui intentava mofar-se d’ell en preguntar-li si havia conegut l’amor alguna vegada. L’exfutbolista, indignat, li recriminava que li hagués fet aquesta pregunta: “Però què dius? Però què estàs dient, tio? Sempre atacant-me. Jo ja he trobat l’amor“.

Gerard Piqué: " Yo he encontrado el amor ya" ❤🧡❤🧡 pic.twitter.com/2qrHZBVrMc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 18, 2023

Les situacions sentimentals d’un i altre són molt diferents, encara que la premsa rosa estigui emparellant Shakira amb un munt de famosos recentment. I és que l’últim qui creien que sortia amb ella era el jugador de bàsquet Jimmy Butler, però potser aquesta història tampoc no és tan real com ens ha fet creure.