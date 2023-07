Els motius de Letícia per continuar enfadada amb Cristina de Borbó

Letícia i Cristina de Borbó estan més enfrontades que mai. Sempre han tingut mala relació, però sembla que les coses entre elles haurien empitjorat encara més en els últims mesos. Així ho assegura Pilar Eyre, que hauria parlat amb gent propera a la família reial.

Estan a punt de coincidir a Mallorca, unes vacances en les quals no s’ho passaran gaire bé si la situació està tan tensa com diuen. Sembla que a Letícia no li agrada que no hagi signat encara els papers del divorci amb Iñaki Urdangarin, així com tampoc no entén que dugui l’anell de casada mentre el marit fa vida amb la nova parella públicament.

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó es retroben a Ginebra | Europa Press

Per què tenen tan mala relació Letícia i Cristina de Borbó?

Quan va començar el mal rotllo entre elles? Sempre s’ha dit que en un principi tenien molt bona relació i que feien moltes trobades de parelletes, però l’amistat va trencar-se quan Letícia va negar-se a allotjar els pares d’Iñaki Urdangarin a casa. Aquí la cosa va començar a refredar-se i quan realment va acabar de trencar-se va ser el dia que l’exduc de Palma feia 40 anys: “El jugador d’handbol va demanar ajuda a Felip per poder pagar la hipoteca i ell va dir-li que si no podia comprar la casa, que per què va fer-ho. Aquí cadascú es paga lo seu, va contestar”, diu a Lecturas.

Com era d’esperar, la implicació d’Iñaki Urdangarin en el cas Nóos va acabar de distanciar-los del tot: “L’aversió mútua va accentuar-se, Cristina va negar-se a trencar el matrimoni i va visitar Iñaki a presó encara que sabia que això causaria la seva expulsió del nucli reial”. Haurien estat sense parlar-se des de llavors, fins que Letícia va saber que havien captat Iñaki en unes fotos amb una altra dona i va trucar-la directament per advertir-la abans de la publicació de la revista: “Cristina va saber-ho gràcies a la seva cunyada”.

Letícia i Cristina de Borbó s’haurien discutit | Europa Press

Lluny de millorar les coses entre elles, aquest fet no ha canviat massa res. S’han vist diverses vegades recentment, però sempre s’han ignorat: “La relació està trencada i els motius podrien ser dos. El primer, la incòmoda i estreta relació de Cristina amb el seu pare i l’obcecació en negar-se al divorci i lluir l’anell de boda”.