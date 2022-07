Cristina de Borbó torna a Mallorca amb la família sis anys després

Cristina de Borbó torna a Mallorca després de sis anys amb l’entrada prohibida al palau de Marivent. Ha hagut de separar-se d’Iñaki Urdangarin -amb tot l’escàndol mediàtic que ha implicat- per poder tornar a passar uns dies a la residència d’estiu oficial de la família reial. Així ho asseguren testimonis que la van veure arribar dissabte passat en companyia de tres dels seus fills, Sofia de Grècia i Elena de Borbó amb els dos fills.

Feia molt de temps que no coincidien tots els cosins (excepte Elionor i Sofia) a Mallorca, una reunió familiar que estarien aprofitant al màxim. Fonts properes asseguren a Vanitatis que els estan veient sortir en vaixell, a la platja i també a diversos restaurants. Ara bé, aquesta estada no serà molt llarga. Està previst que Felip VI i Letícia arribin aquest cap de setmana amb les dues filles, moment en què les germanes de Felip i els nens ja hauran desaparegut d’allà per evitar una retrobada incòmoda.

El rei Felip, entre la infanta Cristina i Letícia | Europa Press

Felip VI no perdona Cristina i evita coincidir amb ella

Cal recordar que Felip va fer la creu a Cristina quan va esclatar la implicació del seu marit en una trama corrupta i que ni tan sols amb el divorci han apropat postures. Sembla que en aquest cas tampoc no es veuran, ja que haurien preferit evitar un possible enfrontament. El que queda clar, però, és que sembla que Cristina va incorporant-se a poc a poc a la vida familiar, de la que havia estat apartada abruptament fa més de sis anys.

Qui ha hagut de tornar a Madrid abans del previst ha estat la germana, Elena, ja que ha volgut acompanyar Felip en el comiat a la seva cosina Sonia, morta aquest dimarts. Els hem vist junts en el tanatori, un moment complicat en què almenys s’han retrobat per uns minuts.

Iñaki Urdangarin, de boda als Estats Units

I pel que fa a la resta d’estiu, quins plans tenen Cristina i els fills? Era habitual veure la infanta al País Basc Francès cada estiu, lloc de residència de la seva sogra. Ara que s’ha separat d’Iñaki és bastant improbable que vagi a la casa familiar, així que és d’esperar que torni a Ginebra o que aprofiti per visitar el pare a Abu Dhabi uns dies. Iñaki Urdangarin acudirà amb la resta de la família als Estats Units, ja que un dels seus nebots americans l’ha convidat a la boda. Més enllà d’això, es desconeix encara si té algun pla especial o si el veurem en companyia de la seva nova parella.