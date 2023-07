Letícia segueix, des de fa anys, la dieta Perricone. Es parla moltíssim del físic de la dona de Felip VI, una figura que manté als 50 anys gràcies a l’esport i una alimentació sana molt concreta. En el seu cas, s’ha deixat aconsellar per un mestre de la dietètica que creu que la clau és evitar la inflamació de l’estómac. La base de la seva proposta la formen aliments rics en antioxidants i amb proteïnes d’alta qualitat, mentre que les persones que la segueixen també saben que hi ha una llista de menjars totalment prohibits.

La revista Lecturas informa de quines indicacions ha de seguir algú que vulgui confiar en la dieta que segueixen Letícia i milers de persones més a tot el món. Per exemple, recomanen que no es mengi síndria, plàtan ni taronja. Tampoc no permeten que es mengi pastanaga o patata, ja que parlem de productes amb carbohidrats i sucres “que contribueixen a l’augment de pes i l’envelliment de la pell”.

El salmó, el menjar protagonista de la dieta diària de Letícia

Aquest dietista aconsella que es facin tres menjars abundants al dia i dos snacks entre hores. Els aliments que més menja Letícia si realment segueix aquestes indicacions? Ous orgànics, gall d’indi, enciam, verdures verdes, avena, fruits secs, fruits vermells, meló, kiwi o poma. El menjar que més menja algú que fa cas a Perricone és el salmó, per això, un aliment estrella que diu que s’hauria de menjar dos cops al dia en alguna de les seves formes perquè conté nutrients molt beneficiosos per a la pell.

Letícia segueix una dieta estricta | Europa Press

Des dels professionals de la dietètica es recomana que aquest pla no se segueixi durant molt de temps. De fet, normalment s’aconsella en plans de 3 dies de xoc o de 28 dies. Els experts consideren que fer-ne cas durant molts mesos podria derivar en un dèficit de nutrients, pel que diuen, així que sempre s’ha de consultar i gestionar amb el metge.