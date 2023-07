La boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva acapara totes les converses i totes les portades de la premsa del cor. Han volgut protegir l’exclusiva que havien venut i ho han aconseguit, en part gràcies a què la revista ¡Hola! ha avançat la seva publicació per evitar possibles filtracions. Ara ja tothom pot veure com anava vestida la núvia, que va demanar a Carolina Herrera que li confeccionés el vestit en un temps rècord.

En només cinc setmanes, han aconseguit oferir-li aquest vestit en crepè de seda blanc marfil amb silueta abric i cua en cascada. El disseny està adornat amb brodats i pedreria de cristalls cosits a mà al voltant d’una filera de botons que recorre de dalt a baix la part davantera. Expliquen des de la revista que només pel brodat, han necessitat la feina de 18 artesans durant més de 400 hores.

Ara que ja s’ha pogut veure quina elecció ha fet la núvia, qui s’hauria implicat molt en la idea del disseny, ha arribat la polèmica. Cal recordar que aquesta no era la marca en qui Tamara Falcó havia confiat en un principi. Ella volia que li fes el vestit Sophie et volià, les qui van negar-se a confeccionar-li el vestit que volia perquè consideraven que era una còpia evident d’un altre dissenyador. Tothom volia veure com era el que ella volia per esbrinar a quina marca volia calcar.

Tamara Falcó, inspirada en el vestit de núvia de Letícia?

Doncs bé, sembla que volia inspirar-se en el Pertegaz que va dur la reina Letícia en la boda amb Felip VI. El tipus de coll i el brodat realment tenen moltes similituds, així com la caiguda i la silueta. Fins i tot la tiara que ha dut Tamara, una joia familiar, té un aire a la que va dur l’actual monarca.

Així era el vestit de núvia de Tamara Falcó | ¡Hola!

Tamara Falcó podria haver-se inspirat en aquest Pertegaz de Letícia | Europa Press

Twitter acusa Tamara Falcó d’haver copiat el vestit de núvia de Letícia

Twitter ràpidament s’ha omplert de comentaris al respecte. Molts creuen que, efectivament, el disseny és un calc del que va dur Letícia en el seu moment. És cert que tenen diferències com la llargada de la màniga, però l’estil és similar i no creuen que sigui casualitat.

Desde hace unos añitos, estamos en la época en donde estoy viendo los vestidos de novia más bonitos del mundo y Tamara Falcó se nos planta con este aburrimiento de traje, en un mes de julio, en Madrid. Letizia 2.0

Un sopor de vestido pic.twitter.com/zDCVTP3eVC — Curiosa Shtisel 🐾 (@curiosa0013) July 10, 2023

Támara lleva un vestido de shein inspirado en Letizia pic.twitter.com/LuNDlKTUqa — Mayra Alvarez (@MairaSolo) July 9, 2023

Es un calco del vestido de Letizia Ortiz.

Los bordados la estructura es la misma .

Si que se inspiró si.

Tamara Falcó como diseñadora original no es @hola #TamaraFalco pic.twitter.com/0b6B3nvkY9 — VLM (@virgimarquinio) July 10, 2023