Tota la veritat sobre la polèmica del vestit de núvia de Tamara Falcó

Tamara Falcó s’ha quedat sense vestit de núvia dos mesos abans de la boda, un dels pitjors malsons per a totes aquelles a punt de casar-se. En el seu cas, la culpa l’ha tingut la manca d’acord amb la marca que havia seleccionat per a dissenyar el seu model. La dissenyadora en qüestió compartia un comunicat en què anunciava que havien trencat la relació contractual perquè la marquesa els demanava un vestit que era “massa similar” a l’estil d’una altra marca i que no volien copiar-la “per respecte professional“. La versió de la filla d’Isabel Preysler és molt diferent i així ho ha demostrat a El Hormiguero.

Què ha dit? En primer lloc, ha reconegut que la situació ha estat “molt desagradable” i que no s’esperava arribar fins a aquest extrem. Els problemes haurien començat fa temps: “Jo tenia clar com era el vestit que m’agradava des de feia temps. Aquestes dissenyadores van venir a casa de la meva mare i em van dir que me’l farien. A la prova, però, el vestit havia canviat completament i tenia uns volums que abans no hi eren. Jo sabia que no era el mateix i tinc unes fotos que ho descriuen tot”.

Tamara Falcó dona detalls dels problemes amb les dissenyadores del seu vestit

“Va ser superincòmode i allà va començar a anar tot malament. La cosa es va tòrcer i van començar els advocats… Era un moment que havia de ser molt maco i tot va començar a empitjorar, em vaig desanimar molt. Jo el que no volia era casar-me amb un vestit que no m’agradava, ho sento. Han deixat caure que és difícil treballar amb mi i no és així”, ha explicat en directe.

Tamara Falcó diu la veritat dels problemes amb el vestit de núvia | Antena 3

Tamara Falcó havia signat un contracte amb la marca per ser la seva imatge durant un any, el que ara irremeiablement es trencarà perquè han acabat molt malament. Ha deixat el tema en mans dels advocats, que hauran de veure com acaba una història incòmoda. A més a més, l’han deixat en una situació complicada perquè queden poques setmanes i no té ni idea de quin vestit durà: “De moment no sé res, continuo valorant opcions. El que vull és aprofitar per donar les gràcies a tots els dissenyadors que s’han apropat a mi per fer-me el vestit”.