Tamara Falcó ha gaudit del comiat de soltera dos mesos abans de la boda amb Íñigo Onieva, un dels esdeveniments de l’any per a les revistes del cor. La filla d’Isabel Preysler ha marxat a Portugal amb les amigues, un viatge que ha hagut de fer en crosses ara que té un esquinç al turmell després d’una caiguda. La revista Diez Minutos ha captat tot el grupet a la platja i també a dins d’una església, una desconnexió molt necessària enmig dels preparatius.

L’han acompanyat les bessones Casilda i Ani Finat, dues aristòcrates molt amigues de Tamara. La primera és la més famosa d’elles dues, una apassionada de la moda que ha concedit unes declaracions sorprenents sobre Tamara i Íñigo.

El comiat de soltera de Tamara Falcó, a Portugal | Diez Minutos

Casilda, una de les millors amigues de Tamara Falcó, crítica amb Íñigo Onieva

Casilda Finat ha parlat de la boda de la seva amiga davant dels micròfons d’Europa Press. Assegura que té “moltes ganes” de l’enllaç, sobretot perquè veu la futura núvia “molt contenta i feliç”: “Tami està molt feliç i també embolicada, pràcticament no la veiem! Entre que ja no tenia temps de normal i ara amb els preparatius… Encara menys. Com a tota núvia, no té temps per a res abans de la boda. Està feliç, imagina’t!”.

Li han preguntat sobre la reconciliació de Tamara i Íñigo, la que va sorprendre tot l’entorn perquè ningú no creia que el perdonés després de posar-li les banyes amb més d’una noia: “M’agrada que triomfi l’amor. Ara l’he conegut millor i em cau molt bé, és bona persona. Em cau molt millor ara. Amb tot el que va passar, sempre les amigues es posicionen… Però s’ha de perdonar i estan molt contents i feliços. Crec en la reinserció, sí. Crec que és molt bona persona i que tothom pot ficar la pota. El que passa és que en aquests casos tothom se n’assabenta”, ha dit tot reconeixent que van enfadar-se moltíssim amb ell pel que va fer.

A més a més, l’ha acusat directament “d’haver ficat la pota” i d’haver-se equivocat en dedicar-se al món de la nit i de les discoteques: “Estar ficat en la nit mai no t’aporta a res bo. Diu molt d’ell que tingui ganes de tenir una vida una mica més sana“, etziba en un comentari que intenta alabar-lo… però que, alhora, deixa clar que no li agradava com actuava.

Tamara Falcó, en crosses | Europa Press

Per una altra banda, també ha aprofitat aquesta intervenció per carregar contra Mario Vargas Llosa per l’actitud que ha mantingut arran de la separació d’Isabel Preyser. Ha dit de tot a la mare de la seva millor amiga i això no agrada a Casilda: “No és molt cavallerós el que ha fet contra ella. Hom ha de ser educat i considerat amb la gent, siguis un premi Nobel o no”.