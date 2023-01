Tamara Falcó i Íñigo Onieva es reconcilien: el seu entorn, estupefacte

Tamara Falcó i Íñigo Onieva tornen a estar junts. Una reconciliació entre ells semblava impossible després de les banyes, els vídeos que es van filtrar i la cancel·lació del seu compromís. Doncs bé, la filla d’Isabel Preysler ha demostrat que és una veritable cristiana i li ha perdonat tots els pecats tres mesos després de la ruptura.

Com ha estat això? L’exclusiva l’ha publicat la revista ¡Hola! i, poc després, era ella mateixa la que confirmava la notícia: “Sí, és veritat. Hem tornat!“, ha dit a Diez Minutos. L’empresari havia deixat clar des d’un principi que intentaria que Tamara el perdonés, el que va repetir una vegada i una altra: “Li demanaré perdó les vegades que calgui. M’ha destrossat fer-li mal i haver-la enganyat”. Doncs sembla que la insistència ha tingut efecte.

Tamara i Íñigo Onieva es reconcilien | ¡Hola!

Com s’ha gestat aquesta reconciliació entre Tamara i Íñigo Onieva?

Fonts properes a la parella titllen aquesta segona oportunitat com “un miracle nadalenc” perquè tot s’hauria gestat durant la missa de Nadal del dia 24 de desembre. Quan va filtrar-se a la premsa que Íñigo l’havia enganyat (el que va passar, recordem, només dos dies després de l’anunci del compromís) Tamara va mostrar-se convençuda de no tornar a parlar amb ell. Estava molt enfadada i el va deixar verd en totes les entrevistes que va concedir.

No havien tornat a parlar fins fa pocs dies, quan va saber-se que Tamara podria haver iniciat una relació amb el millor amic d’Íñigo. Això l’hauria posat molt gelós i això hauria fet, diuen, que s’adonés que encara sentia coses per ella. Van començar a enviar-se missatges una altra vegada i, a finals de novembre, haurien quedat secretament a casa.

La nit de Nadal, moment clau en aquesta segona oportunitat

El moment clau hauria arribat com dèiem, la nit de Nadal. La parella es va retrobar a la parròquia de Puerta de Hierro i els testimonis d’aquella missa diuen que els van veure “còmplices, tendres i feliços”. D’allà van marxar junts en furgoneta i, pel que diuen, haurien arribat a la conclusió que s’estimen i que poden superar els problemes que els van fer trencar.

El passat 31 de desembre hauria arribat la confirmació quan les càmeres de la revista captaven Íñigo en moto, tot dirigint-se cap a casa de Tamara. Allà l’haurien vist entrar a casa per donar la benvinguda a l’Any Nou amb la seva xicota. Ara que s’ha confirmat que tornen a estar junts, molts es pregunten què passarà amb el compromís. Aniran més a poc a poc o veurem la tertuliana amb l’anell una altra vegada?

Primeres imatges d’Íñigo Onieva després de la reconciliació | Europa Press

La notícia ha estat una autèntica bomba mediàtica, una exclusiva ben forta per començar l’any. L’entorn de la parella encara no s’ho creuria, tenint en compte que tots coincideixen en assegurar davant dels mitjans que estan “estupefactes“. Ara només esperen que Íñigo es comporti i que aposti, seriosament, per la relació amb Tamara.