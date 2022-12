Els fills de Vargas Llosa, “molt feliços” amb la ruptura d’Isabel Preysler

Isabel Preysler s’ha refugiat en la fe després de la ruptura amb Mario Vargas Llosa. La socialité va ser l’encarregada de treure a la llum que s’havia acabat la seva història d’amor després de vuit anys junts, el que en un primer moment deixaven caure que era pels atacs de gelosia que tenia el premi Nobel. Poc després, va filtrar-se que el que realment havia passat era que ella feia temps que insistia que volia casar-se i ell es negava una vegada i una altra.

Doncs bé, des que s’ha confirmat la separació, cap dels dos no ha volgut concedir més declaracions. Els periodistes del cor ho estan intentant, però, per la qual cosa s’han instal·lat uns quants reporters a les portes de casa d’Isabel Preysler. Gràcies a aquesta guàrdia, han pogut ser testimonis de l’arribada d’un sacerdot. Ell és el primer home que la visita des que sortís la notícia a la llum. Per què? Podria ser que l’haguessin convidat com a conseller espiritual, una ajuda a la que Tamara Falcó també va recórrer després de la cancel·lació del seu compromís amb Íñigo Onieva. Dues dones religioses, ara unides per les respectives ruptures que s’han esdevingut en poques setmanes de diferència.

Els fills de Mario Vargas Llosa, contents amb la ruptura

Els qui sí que han parlat sobre el tema són persones de confiança de Mario Vargas Llosa. Álvaro, fill de l’escriptor, ha parlat amb els reporters d’Europa Press i els ha assegurat que el pare es troba “fantàsticament bé” després d’aquesta ruptura: “Està acabant la nova novel·la i fent els últims retocs al seu discurs d’ingrés a l’acadèmia francesa de febrer”. No ha volgut revelar on passarà la nit de Cap d’Any: “És un secret. Jo marxaré a França amb la meva parella i, amb sort, allà no hi haurà periodistes”, ha etzibat.

La revista Semana va més enllà i insisteix en la mala relació que hi ha hagut tot aquest temps entre Isabel Preysler i els fills de l’escriptor. Diuen que estan “molt contents” amb la ruptura perquè consideren que d’aquesta manera podran “recuperar el seu pare i gaudir d’ell, per fi, sense haver de veure Isabel perquè no la suporten“. Queda clar que la volien “lluny” del seu pare i que aquesta ruptura ha suposat per a ells “un alleugeriment i una felicitat”.

Amb aquestes impactants declaracions, surt a la llum la ràbia continguda que sentia la família de Vargas Llosa cap a la filipina. I per què són tan crítics amb ella? Pel que sembla, tot seria culpa dels inicis de la relació entre Isabel Preysler i el peruà, ja que haurien començat a sortir junts abans que ell trenqués del tot la relació amb la mare dels seus fills. Recorden, de fet, que un d’ells va lamentar públicament que la relació del pare amb ella fos “fruit d’una infidelitat“.

Aquest motiu hauria fet que la relació entre madrastra i fills fos “la justa i obligada” durant tot aquest temps: “Des del minut zero li van donar l’esquena i mai no van simpatitzar amb ella. La relació amb Isabel va distanciar el pare dels fills i per això ara estan feliços amb la notícia”. Aquests últims mesos diuen que s’han pogut veure més gràcies a què la relació amb la Preysler ja estava “ferida de mort”.