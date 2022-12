Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa anuncien la seva ruptura

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa han trencat la seva relació després de gairebé vuit anys junts. Així ho anuncia ella mateixa en una entrevista exclusiva que la revista ¡Hola! publica avui en portada: “Hem decidit posar fi a la nostra relació definitivament“. La socialité nega que hi hagi hagut terceres persones implicades i demana comprensió a la premsa: “No vull donar cap declaració més i agreix que ens ajudin en aquesta decisió. La decisió és ferma i no hi ha marxa enrere“.

Diu que ja no viuen junts i que aquesta ruptura l’entristeix, però considera que han pres la decisió “correcta” perquè els últims mesos no haurien estat senzills: “La convivència s’havia tornat difícil per les seves feines diferents”, diuen fonts properes. A més a més, deixen caure que la gelosia del peruà hauria esdevingut clau en aquesta separació: “Després d’una escena de gelosia infundada, Mario va sortir de casa d’Isabel Preysler i es va instal·lar en el pis que té al centre de Madrid, a prop de la Puerta del Sol. No li va donar la menor explicació. Potser pensava tornar després d’un temps, però no ha estat així”.

“No era tampoc la primera vegada que això passava. Una altra vegada, també havia marxat de casa pel mateix motiu i és precisament això el que ha fet que Isabel pensi que no val la pena continuar apostant per una relació que no té futur i en la que cap dels dos no és feliç. Gelosia, la pèrdua de la il·lusió inicial i discussions són la realitat amb la que s’ha despertat del somni d’un amor que va començar com l’argument d’una novel·la romàntica”, afegeixen.

Aquest ha estat el primer Nadal que han passat separats, una ruptura anunciada sobre la que hi havia rumors des de feia temps. De fet, aquest juny va publicar-se que el premi Nobel havia marxat de la casa familiar. Ells ràpidament van desmentir la notícia, encara que sis mesos després han confirmat que les coses no anaven bé des que visquessin una forta crisi durant l’estiu.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa trenquen | ¡Hola!

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa, una parella de revista que trenca poc abans de l’inici del 2023

La parella va confirmar que sortien el passat 2015, moment en què van començar a deixar-se veure junts. No trigarien gaire en confirmar la relació i en començar a viure junts, una relació que ha ocupat un munt de portades. Ara, però, emprenen camins diferents a les portes d’un 2023 en què iniciaran una nova vida sense la companyia de l’altre. De moment l’escriptor no s’ha pronunciat al respecte, però és probable que acabi dient alguna cosa davant de la pressió de la premsa.

Formaven una parella estable dins del món dels famosos, però finalment no han acabat junts. És cert que s’havia especulat molt sobre una hipotètica ruptura entre ells, ja que els rumors de crisi els han envoltat pràcticament des del principi. També havia estranyat que no haguessin passat per l’altar, encara que al final resultarà beneficiós que no ho hagin fet perquè així la separació serà més fàcil. D’aquesta manera, els seus noms s’inclouen dins de la llarga llista de ruptures que deixa el 2022, un any apoteòsic per als personatges coneguts en parella.