El moc de Vargas Llosa a Isabel Preysler al reality de la seva filla Tamara a Netflix

Netflix acaba d’estrenar un dels seus realities sobre la vida de personatges famosos i pijos als quals s’està abonant. Després de l’inefable First class rodat a Catalunya amb una selecció de personatges de l’upper Diagonal de Barcelona, ara arriba un experiment que confirma que els protagonistes de les revistes del cor que ja havien desembarcat als programes de televisió comencen a colonitzar també les plataformes audiovisuals de pagament. Es tracta de Tamara Falcó, la marquesa, que suposadament reflecteix la vida real d’aquesta adolescent de 40 anys que és la filla número quatre d’Isabel Preysler, la que va tenir amb el marquès de Griñon, Carlos Falcó, en el cinc anys que va durar el matrimoni abans que el plantés per l’exministre del PSOE Miguel Boyer.

Isabel Preysler, Tamara Falcó i Mario Vargas Llosa al reality de Netflix ‘Tamara Flacó, la marquesa’

A més de mostrar la insuportable lleugeresa del ser d’aquesta noia de classe alta amb síndrome de Peter Pan, el producte de Netflix no aconsegueix ocultar, o no vol, l’immens poder de la seva mare sobre ella, que hi està absolutament obsessionada. Gràcies a això, és una oportunitat de veure en acció la famosíssima exdona de Julio Iglesias, de la qual, vulguem o no vulguem, hem vist milers de fotos però hem sentit molt poc la veu. Així és com els espectadors poden ensopegar amb algunes perles de les quals no se’n parla prou, com el moc que clava Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler, que representa que és la seva actual parella –els rumors de separació són constants–, en un dels capítols d’aquest reality, que té sis entregues.

El consum de literatura explicat per Preysler i que horroritza l’escriptor i premi Nobel

L’escena es produeix a l’apartament de Vargas Llosa a Nova York, mentre tots dos esperen l’arribada de Tamara, que ha volat a la ciutat dels gratacels per assistir a una desfilada de Carolina Herrera. Per omplir el temps, la parella comenta com està evolucionant la ciutat i l’escriptor –un personatge especialment bel·ligerant contra l’independentisme català, fins al punt de deixar el Pen Club perquè li va semblar que hi donava suport– subratlla que a la Cinquena Avinguda hi havia moltes llibreries i que van tancant. Aleshores Isabel Preysler –que també ha explicitat la seva antipatia pel sobiranisme català en alguna ocasió– decideix fer una intervenció sobre el consum de literatura que el premi Nobel li acabarà tornant en contra. Primer, explica que té “moltes amigues que llegeixen a l’ordinador” –si t’ho vols creure… Vargas Llosa ja remuga, però no completa la frase perquè la seva parella continua ficant-se en un jardí. “No, i molta gent tenen el sistema aquest que el llibre te’l van explicant [no sap es diu audiollibre] i tu vas amb el cotxe [fa el gest de conduir]…”. I aquí l’escriptor ja no pot més: “Sí, home. Horrible!”. I afegeix: “He, he!”, per intentar treure ferro a la situació. La cara de la Preysler és un poema: recorre al seu somriure de portada de revista i no diu res més.

El gran ‘secret’ de Vargas Llosa: no sabia qui era Jimmy Choo

La revenja, però, no es farà esperar. Perquè al cap d’uns minuts arriba Tamara i després d’una estona de conversa superficial s’endú la seva mare de botigues. Aleshores és quan explica a la càmera –tot el que passa és comentat per ella en entrevistes en paral·lel– el terrible secret de Vargas Llosa. “Jo me’n vaig de compres amb mami i Mario es queda llegint. L’hem intentat portar alguna vegada i no és una cosa que gaudeixi gaire. De fet, no sabia qui era Jimmy Choo! Quan va començar a sortir amb la meva mare me’n vaig adonar i vaig intentar explicar-l’hi. Bé, coses”, explica entre rialles la protagonista del reality.