Les millors frases de Tamara Falcó a la seva sèrie de Netflix ‘La Marquesa’

Tamara Falcó està en boca de tothom per la sèrie de Netflix sobre la seva vida que s’estrenarà pròximament. La promo d’aquesta sèrie, que es diu ‘La Marquesa’, ja ha deixat unes quantes frases bomba de Tamara Falcó, la filla d’Isabel Preysler i Carlos Falcó. La majoria d’elles són sobre la seva nova parella, Íñigo Onieva, de qui està molt enamorada. “Crec que l’Íñigo és l’amor de la meva vida” és una de les frases que deixa clar quant estima aquest empresari. Precisament sobre un eventual enllaç amb Onieva, Falcó assegura que vol casar-se al Palau de Griñón: “Em casaria aquí. Home, és el meu palau”.

Precisament en aquest palau és on s’ha gravat part de l’episodi de Netflix on diu aquestes frases. Així, Falcó creu que s’acabarà casant amb aquest empresari, tot i que admet que no tot és sempre de color de rosa. “Ens discutim molt, tenim unes ‘broncas‘ que sembla que s’hagi de caure el món, però després tot es soluciona perquè hi ha molt amor”, explica la influencer i marquesa. Una de les figures importants en la seva relació és la seva mare, Isabel Preysler. Així ho explica Falcó, que diu que la seva mare sempre li baixa els fums. “És la tònica de la nostra relació”, confessa.

La millor herència que va rebre del seu pare

En el documental de Netflix, que es titula precisament ‘La Marquesa’, Tamara Falcó aborda aquest títol nobiliari que tant orgull li genera. En ser preguntada sobre el seu títol assegura que sí, que és marquesa. “Quan vam obrir el testament no m’ho podia creure”, assegura Falcó. A començaments del mes de març del 2021, justament un any després de la mort del seu pare, Falcó va obtenir el títol de forma oficial, el que ella titlla de ser la seva “millor herència”.