Netflix estrena un documental sobre Alba Vergés

Netflix ha estrenat el documental històric Broken health que repassa com l’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament Alba Vergés i el seu equip van gestionar la crisi sanitària per la pandèmia de la covid-19 a Catalunya. El documental es va rodar el 2020 i té una durada d’una hora i vuit minuts. La plataforma de vídeo sota demanda l’ofereix castellà i amb la possibilitat de subtitular-lo en català, alemany, anglès, castellà, francès i romanès.

Serà cap de llista a Igualada

L’exconsellera també serà cap de llista a les eleccions municipals per Esquerra Republicana de Catalunya a la seva ciutat natal, Igualada. Tot i això, la seva elecció va portar cua arran de la crítica d’una part dels afiliats al partit republicà a Igualada. Hi va haver tensions que es van fer visibles en una assemblea per tal que la militància validés la candidatura de Vergés a l’alcaldia, que ha desplaçat al número 2 Enric Conill, qui havia estat el candidat republicà en els anteriors comicis municipals el 2019. ERC va obtenir aleshores cinc regidors, enfront dels nou que va obtenir Junts per Igualada. A l’assemblea hi van ser 51 militants, dels quals 33 van votar a favor de Vergés, 17 van votar en blanc –el 33% dels presents– i un vot es va considerar nul.

Foto de familia, (de (i-d),el expresident de la Generalitat, Quim Torra; la presidenta del Parlament, Laura Borràs y la diputada de Junts, Aurora Madaula, al salir de la mesa del Parlamet, tras la decisión de la mesa de suspender su cargo, a 28 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España).

Substituta de de Laura Borràs

A més, ara ocuparà totes les funcions de la presidenta del Parlament, ja que Laura Borràs va ser suspesa de tots els drets i deures que li suposa el càrrec de presidenta arran del l’obertura d’un judici oral pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Per tant, Vergés haurà passat de consellera a vicepresidenta del Parlament, per després assolir les funcions de la presidència. Tot i això, també està centrada en les eleccions municipals del maig vinent.