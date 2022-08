Conjura de la policia patriòtica: “Ara cal donar canya a ERC”

“Ja li estem donant canya a Convergència, ara cal donar canya a Esquerra”. Aquesta va ser l’ordre del cap de la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia, el comissari Marcelino Martín Blas, a Pedro Esteban, el policia d’informació que elaborava els atestats de l’Operació Catalunya per a la policia patriòtica. L’ordre es va donar el 4 de març del 2014, en una reunió al ministeri de l’Interior al despatx del director adjunt de la policia (DAO), el màxim comandament uniformat, Eugenio Pino, on també hi havia el comissari coordinador de l’operació, José Manuel Villarejo. Una trobada que va ser gravada, en un enregistrament al qual El Món ha tingut accés.

La fixació del nou objectiu arriba després que els policies expliquin que s’ha fet un seguiment a la presidenta Carme Forcadell, aleshores presidenta de l’ANC, i s’han elaborat informes sobre els membres del Consell Assessor per a la Transició Nacional i del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, així com la informació que poden extreure de les entitats financeres andorranes sobre els dipòsits que hi tindrien líders sobiranistes.

L’excap de la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia i un dels prohoms de la policia patriòtica/Arxiu

“Canya a ERC”

Sobre la posició d’ERC i com debilitar la formació, Esteban explica als seus companys d’uniforme que en aquest partit “van tots a una”. És a dir, que no hi ha divergències. “El que diu el cap Oriol Junqueras és el que prima”, raona Esteban. Cal dir que ens trobem en un moment que, amb el lideratge d’ERC de Junqueras, la formació ha recuperat la vintena de diputats i ha arribat a un acord de governabilitat amb CiU per donar suport a l’executiu del president Artur Mas, tot i mantenir la figura del cap de l’oposició. Tot a canvi del compromís d’una consulta sobiranista.

La narració d’Esteban entra a analitzar el paper de l’ANC i quin partit domina l’organització independentista. Segons el policia “la manipula CDC” a través d’Aureli Argemí, del qual diuen que és de “Convergència de tota la vida”. Argemí és un exmonjo de Montserrat que va fundar l’històric Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions, el CIEMEN. De tota manera, la resta de comandaments creuen que l’Assemblea és un “totum revolutum” on CDC fa la seva i ERC i la CUP van per una altra banda”.

És en aquest punt que Martín Blas para màquines i alerta que “cal donar canya a ERC”, perquè a CDC ja li estan donant “molta canya”. Pino i Blas concluen que hi ha dues ànimes a ERC: “Una més radicalitzada i l’altra que voldria arribar a una solució”. Esteban fa la seva particular anàlisi, contradictòria amb la dels seus caps, perquè copsa unitat dins la formació al voltant de les ordres de Junqueras. Ara bé, sense declarar la independència. “ERC ho portarà tot al límit, però possiblement el que no faci serà proclamar unilateralment la independència, perquè no l’interessa”, especula. Serà a partir d’aquí quan comencin a buscar més informació sobre els líders d’ERC i el seu entorn.

Part de la conversa entre Pino, Esteban, Villarejo i Martín Blas on conclouen que cal donar canya a ERC/Quico Sallés

D’Artur Mas a Andorra

Abans d’enraonar d’ERC, però, Esteban remarca a Pino una “entrevista molt interessant” del president Artur Mas al diari italià Il corriere della sera. L’analista assegura que cal parar l’orella perquè és una entrevista molt interessant perquè hi diu “què farà i com ho farà”.

Per altra banda, Martín Blas entra a la conversa. Es nota que està llegint documents aportats per Esteban i li recomana que “deixi a part el que toca a Andorra perquè està molt calentet”. Una expressió que fa riure a Villarejo, que remarca el concepte “calentet”. Eren els temps que la policia patriòtica maniobrava al principat per tal d’obtenir dades bancàries dels líders sobiranistes. Un operatiu que ara ha portat l’expresident espanyol Mariano Rajoy i la seva cúpula d’Interior a ser imputats per la justícia andorrana.

Part de la conversa entre Pino, Villarejo, Esteban i Martín Blas on expliquen l’entrevist a Artur Mas i com n’està de calent la qüestió andorrana/QS

Infiltrats cap a la CUP

Esteban posa sobre la taula el paper dels infiltrats als moviments d’esquerra alternativa. Així detalla que hi ha dos policies infiltrats en moviments anarquistes i “ara cal decidir cap on els dirigim”. Pino ho té clar, “cap a l’independentisme”. Esteban arrufa el nas perquè un d’ells està infiltrat als GRAPO, que assegura que “s’estan reorganitzant” i creu que hi pot fer molt bona feina. Martín Blas obre la possibilitat que vagin cap a la CUP i deixa caure que a la formació cupaire hi ha gent que fins i tot, porta droga. “Hi ha el millor de cada casa”, afirmen.

Part de la conversa entre Pino, Esteban, Villarejo, i Martín Blas on enraonen cap on han d’anar els infiltrats de la policia per investigar el procés/Quico Sallés

Els cartells dels candidats de la CUP i Guanyem a les eleccions del 14-F | ACN

Un informe,… i el CNI

Pino, enlluernat amb les explicacions d’Esteban, li ordena que, com que “viu” la qüestió del Procés, que faci un informe d’anàlisi sense documents. Esteban ho veu bé. Però, això sí, hi entrarà el Centre Nacional d’Intel·ligència, el CNI. Continuarà.