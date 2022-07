La jutge ordena investigar la “veritat” de l’Operació Catalunya a Andorra

Ofensiva total per part de la batlle andorrana que instrueix la trama andorrana de l’Operació Catalunya. En una nova interlocutòria del passat 22 de maig i comunicada aquesta setmana a les parts, a la que ha tingut accés El Món, la jutgessa Sthèpanie Garcia titular de la secció especialitzada 2, ha ordenat a la policia andorrana que portin a terme totes les perquisions per aclarir tota la “veritat” de les pressions governamentals espanyoles a les autoritats d’Andorra. En concret, sobre les relacions de membres de l’ambaixada i dels cossos i forces de seguretat espanyol respecte la Banca Privada d’Andorra (BPA) que va acabar tancant portes.

Aquest pas implica articular el grup de la policia andorrana, de la unitat d’investigació econòmica i financera, per tal que reculli tota la informació, tots els expedients i atestats així com els atorga la possibilitat de buscar col·laboració amb altres cossos policials estrangers, especialment els espanyols. De fet, cal recordar que en l’operació contra el BPA va ser necessària la col·laboració del FBI americà per esperonar la nota del FinCen.

La interlocutòria de la Batllia ordenant la policia investigar la veritat/Quico Sallés

El cas BPA, protagonista

La jutge instructora de la causa que ha imputat el president espanyol, Mariano Rajoy; el seu ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, o l’exsecretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, a més de la cúpula policial d’aleshores, considera que el cas està lligat amb el tancament de BPA i la causa que se segueix al Tribunal de Corts d’Andorra contra 23 dels seus directius en el marc del cas Gao Ping, cas Emperador a Espanya.

“Els fets guarden una relació amb l’entitat Banca Privada d’Andorra i esdevé necessari ordenar els agents de la policia judicial que han tingut coneixement de les diferents causes policials que afectin a l’entitat BPA”, escriu la batlle. En aquest marc, també ordena la policia recollir tota la informació possible per “esclarir la veritat”. Una decisió que implica la creació d’una unitat especial de policia per sistematitzar la informació disponible fins ara i trobar-ne de nova per bastir els indicis que indiquen les pressions d’Espanya a Andorra a les entitats bancàries, especialment BPA, per tal que delatessin líders polítics sobiranistes catalans amb comptes corrents al Principat andorrà.

Una passa important

Per l’Institut de Drets Humans d’Andorra, impulsora juntament amb Drets, de la causa contra els dirigents espanyols, és una “bona notícia” perquè indica que la jutgessa vol escatir responsabilitats i bastir més proves. A aquesta causa també s’hi van afegir els propietaris de la BPA, els germans Ramon i Higini Cierco, i la família Pujol Ferrusola, un dels suposats perjudicats per l’acció espanyola de la trama andorrana de l’operació Catalunya. Ara, els dirigents espanyols imputats han començat a designar advocat davant la batllia per poder començar les seves declaracions.