La “cuina” de la policia patriòtica: “Jo em quedo el seguiment a Forcadell”

La policia patriòtica es reunia, valorava la informació recollida i proposava com s’havien de “cuinar” els informes, els atestats o les filtracions de la premsa de l‘Operació Catalunya. Així es desprèn de les reunions i les gravacions a què ha tingut El Món sobre l’ofensiva total que es va dur a terme contra el Procés abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, arran del pacte de governabilitat signat entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el president d’ERC, Oriol Junqueras, després de les eleccions de novembre del 2012. A la cuina es repartien fins i tot, els seguiments, com els de Carme Forcadell, aleshores presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana.

És el 4 de març del 2014. El pinyol de la policia patriòtica es reuneix al despatx del director adjunt operatiu (DAO), el màxim comandament uniformat del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino. És una trobada de situació, en què han de posar en comú la informació obtinguda en les darreres setmanes. En aquesta trobada valoren des dels informes del Consell Assessor per la Transició Nacional a la llei de consultes, i sistematitzen la informació amb resums per decidir com s’ha de procedir amb aquesta informació.

“Consell de savis dels collons”

A més de Pino, hi són presents el coordinador de l’Operació Catalunya, el comissari d’intel·ligència José Manuel Villarejo; el poderós cap de la Divisió d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas; i el cap d’informació a Barcelona, Pedro Esteban, que és qui comença a repassar els punts de l’ordre del dia de la informació obtinguda. Esteban explica als seus comandaments –es refereix a Pino com a “jefe”– que s’estan bastint “instruments com si [Catalunya] fos un Estat propi”. Pino li demana un resum. Una idea a què s’abonen Marcelino Martín Blas i Villarejo. De fet, Esteban diu que ja ho fa perquè sinó “pararia boig”.

Part de la conversa entre Pino, Villarejo, esteban i Martín Blas sobre com cuinaven els atestats de la policia patriòtica/QS

Martín Blas repassa els papers i lamenta que els membres del Consell Assessor per la Transició Nacional “no paren”. Al capdavall, els descriu com un “consell de savis dels collons”. Esteban prossegueix i els indica que ha fet un recull de totes les denúncies contra corrupteles de Convergència i Unió, tant les que han estat publicades com les que no. “Això sí que es pot filtrar!”, comenta Pino. Martín Blas ho té clar: “Això es cuina i ja està”. Fins i tot apunten com poden fer de les seves amb informació obtinguda a Andorra, de la Banca Mora o la “Banca Andorrana”. En aquest sentit, Martín Blas apunta que ja ha demanat un informe al Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Banc d’Espanya.

Part de la conversa entre Pino, Villarejo, esteban i Martín Blas sobre com cuinaven els atestats de la policia patriòtica/i buscaven informació a Andorra/QS

Carme Forcadell, objecte de desig

En el repartiment de tasques, els policies detallen que es divideixen els seguiments. Esteban ho explica i Martín Blas demana als seus companys quedar-se l’informe del seguiment de Carme Forcadell, aleshores presidenta de l’ANC. Uns seguiments que després posaran en comú “amb els altres seguiments” perquè “uns segueixen alguns i altres uns altres”.

Part de la conversa entre Pino, Esteban, Martín Blas i Villarejo on es reparteixen la informació sobre Forcadell/QS

Pacte Nacional del Dret de a Decidir

La policia patriòtica també va elaborar un informe sobre el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, l’entitat que agrupava entitats de la societat civil, sindicats, patronals, col·legis professionals i partits en favor d’una consulta. Detallen que tenen tota la informació dels participants i dels seus integrants i que ara “cal treure’n el tall”. La reunió és més llarga. Continuarà.