El fiscal general de ‘más dura será la caída’ demanava favors a Villarejo 

Un dels comuns denominadors de les converses que gravava el comissari ara jubilat José Manuel Villarejo és la seva relació especial amb un dels fiscal general de l’Estat del mandat de Mariano Rajoy, José Manuel Maza. Era habitual que el coordinador de l’Operació Catalunya es vantés de l’amistat amb Maza, iniciada quan el jurista era magistrat al Tribunal Suprem. Una relació que confirma una conversa, a la qual ha tingut accés El Món, de principis d’estiu del 2017, on Maza li demana un favor a Villarejo i aquest s’hi presta de bon grat.

La conversa mostra la col·laboració habitual entre tots dos. Una conversa que evidenciaria l’entesa que hi va haver entre el ministeri públic i la policia patriòtica per perseguir judicialment el Procés i els seus lideratges. De fet, és recordada l’anècdota en què Maza va remetre la nota de premsa sobre les querelles que es van interposar contra l’aleshores president de la Generalitat, ara a l’exili, Carles Puigdemont, i la que era presidenta del Parlament, Carme Forcadell, d’on no havia esborrat el títol que havien posat a l’arxiu, “Más dura serà la caída”.

“Li puc passar el teu telèfon?”

És el 10 de juny del 2017. Maza telefona a Villarejo. Enceta la conversa tot comentant-li que el dia abans havia estat amb els seus “nois de delictes econòmics”. En concret, els de la “zona B”, li diu, murri, com si fos una unitat de caràcter clandestí. Maza, però, és expeditiu i va per feina. Li explica el cas de la seva amiga de l’Audiència de Madrid que té un nebot, cirurgià, a qui han donat una plaça de cirurgià a l’Hospital d’Alcalà d’Henares (Madrid). El cirurgià té un problema: és estranger i encara “no té el NIE”, el número d’identificació d’estranger que atorga el ministeri de l’Interior.

Maza creu que el cirurgià ha estat “poruc” i “prudent” perquè encara no ha fet la sol·licitud del NIE, per por que interferís en els moviments que havien de fer els amics de Maza. Un fet que lamenta Villlarejo, de manera que s’entén que la petició del favor ja ve de lluny. “Diria que vam quedar així, que primer fes la sol·licitud i a partir d’aquí nosaltres ens mouríem”, apunta el comissari. Així que Maza li proposa solucionar-ho. “A tu t’importa que li doni algun telèfon teu [sap que en té més d’un]?”, demana el fiscal a Villarejo per tal que parli directament amb el cirurgià i arreglin l’afer i els papers. “En absolut”, li respon el comissari, que fins i tot li permet que li doni el número a través del qual estan enraonant ells dos. “T’ho agraeixo infinitament”, li diu Maza. “Res, a les teves ordres, tocayo!”, replica el comissari.

La conversa té l’objectiu que la policia tramiti amb més rapidesa i al marge dels tràmits administratius habituals un número d’identificació per tal que el nebot de l’amiga pugui treballar a Espanya. Un tràfic d’influències de manual de qui ostenta la plaça de fiscal general de l’Estat amb un comissari que domina amb tot luxe de detalls el mapa de les clavegueres de l’Estat.

Conversa entre Maza i el comissari Villarejo, on li demana un favor/Quico Sallés

Maza, un amic

L’amistat de Maza amb Villarejo és recorrent i coneguda per la direcció política de la policia patriòtica. Com a exemple, la conversa entre el comissari d’intel·ligència i l’aleshores ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el 6 de juny del 2017. En aquesta conversa, també difosa per El Món, Villarejo presumeix de la seva amistat amb Maza i, a continuació, informa Cospedal que li demanarà que reactivi una querella contra el fiscal anticorrupció José Grinda, a qui tant l’exsecretària general del PP com el comissari li tenen jurada.

Però la connexió Maza-Villarejo va molt més enllà. El que va ser fiscal general de l’Estat havia participat com a docent al centre d’ensenyament Schola Iuris. Una mena d’institut particular que dirigia un soci de Villarejo. Maza es va haver de defensar de les acusacions dels portaveus dels partits progressistes del Congrés quan es va sotmetre a l’examen previ abans de ser nomenat fiscal general. En aquella compareixença, a preguntes del diputat Jaume Moya, d’Unides Podem, sobre la seva relació amb l’entitat propera a Villarejo, va al·legar que tenia una “enorme vocació docent” i que es cobrava “molt poquet”.

Part de la transcripció de la compareixença de Maza al Congrés abans de ser nomenat fiscal general de l’Estat/BOC

De fet, Maza va insistir que quan va aparèixer la informació sobre la seva participació a Schola Iuris va quedar “molt sorprès i va haver de “fer molta memòria”. Es va lamentar que el curs encara estigués publicat a la web i va considerar una “barbaritat” que el preu del màster que impartia fos de 10.000 euros. Així mateix va justificar que només va impartir classes durant dos anys i que segur que els ingressos es poden trobar a la seva declaració de renda. El cas va aixecar força polseguera per les relacions entre el cap de la policia patriòtica i el que havia de ser fiscal general.

Manuel Moix, quan era fiscal superior de Madrid amb l’expresident de la comunitat condemnat per corrupció Ignacio González/EP (Foto de ARCHIVO) 01/6/2017

El cas Pujol, a l’ombra

Ara bé, no és l’únic àudio amb Maza. El 24 de novembre del 2016, el dia abans de ser nomenat fiscal general de l’Estat, Maza va fer la presentar d’un llibre sobre la seguretat vial que Villarejo va gravar. De fet, hi va assistir acompanyat d’un altre amic, el comissari i cap del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO), José Luis Olivera. A més, segons consta en el sumari Tàndem, Villarejo va intercedir davant Maza per tal que nomenessin el fiscal Manuel Moix com a fiscal anticorrupció.

Un fiscal que va durar només 87 dies en el càrrec en filtrar-se que tenia una societat familiar off shore a Panamá. El nomenament de Moix i Maza va ser clau, per exemple, en el cas Pujol, peça fonamental de l’Operació Catalunya. Maza és un dels puntals de l’operació repressiva de l’Estat contra el Procés, després dels dubtes de Consuelo Madrigal, que no havia sigut tan contundent. Maza va morir sobtadament el novembre de 2017 quan estava de viatge a l’Argentina i va ser enterrat sense autòpsia. Continuarà.