Villarejo i Cospedal: “Els ‘catalinos’ no ens perdonaran la putada que els hem fet”

Cada dia que passa, la relació de dependència de María Dolores de Cospedal amb la policia patriòtica i l’Operació Catalunya s’evidencia més. Dos exemples. Una trucada la primavera del 2013 i una trobada a Madrid amb el comissari jubilat i coordinador del pla contra l’independentisme, José Manuel Villarejo, el 5 de juliol de 2017. Converses on Villarejo alerta: “Els catalinos no ens perdonaran la putada que els hem fet”, en referència a les publicacions sobre suposades corrupcions dels líders independentistes abans i després de les eleccions de 2012.

Fins i tot, alerten que el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, és un bocamoll i aprofiten per culpar Alícia Sánchez-Camacho de la gravació de La Camarga. El 2017 tots dos es comminen per afanyar-se amb els preparatius contra el referèndum del Primer d’Octubre, demanar a la fiscalia que aturi les investigacions contra el comissari, l’ofensiva contra la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i les maniobres a Andorra contra els independentistes.

L’excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, amb boina i un pedaç a l’ull, a la sortida de l’Audiència Nacional el dia després de quedar en llibertat provisional | ACN

La “putada”

En la conversa telefònica, el 26 d’abril de 2013, Villarejo alerta de la “indiscreció” del ministre de l’Interior. Avisa que enraona massa amb Godó, en referència al comtr Javier de Godó, propietari de La Vanguardia. De fet, el comissari sospita que l’escolten i alerta que va pregonant que va ser Sánchez-Camacho qui va gravar la conversa de La Camarga. Cospedal s’espanta i intenten trobar una justificació per a l’interrogatori que li fa l’exlíder del PPC a Victòria Álvarez, examant de Jordi Pujol, adduint que “ella és així” i “és molt meticulosa”. Així que Villarejo comenta a Cospedal que no li ha dit al número dos d’Interior, Francisco Martínez, que ja ha parlat amb Camacho per petició de Cospedal. La tesi és que dues dones “mai parlen de coses sexuals si saben que les estan gravant”.

Part de la conversa on Villarejo i Cospedal critiquen a Jorge Fernández Díaz per anar contra Camacho/Quico Sallés

Així la conversa continua criticant la llengua de Fernández Díaz i admeten tots dos que “no es porten bé entre ells”, però també coincideixen que davant l’alçada de les circumstàncies això s’ha de superar. Cospedal titlla “d’impressionant” que el ministre esbombi el nom de Camacho com a culpable de la gravació de la Camarga. Villarejo assegura que els “catalinos estan utilitzant màquines escoltant” per espiar. En definitiva, diu que Fernández Díaz és “indiscret” i “parla més del compte”. “Cal reconduir-ho, perque qualsevol dia ens donen una sorpresa, o almenys ho intentaran”, al·lega Villarejo. Una afirmació que Cospedal confirma. “No ens perdonaran la putada que els vam fer”, rebla Villarejo i Cospedal en dona fe.

Part de la conversa on Villarejo i Cospedal critiquen a Jorge Fernández Díaz per anar contra Camacho i admeten que han fet una putada als catalinos/Quico Sallés

L’Operació Catalunya, i els “maricomplejines d’Interior”

La conversa s’emmarca en la suposada persecució al comissari per part del Centre Nacional d’Intel·ligència, el fiscal anticorrupció José Grinda, el cas de la doctora Pinto, martingales contra Podemos i les maniobres del PSOE, per part de Margarita Robles, per tal que Villarejo expliqui al Congrés que l’Operació Catalunya va estar orquestrada pel PP i així afavorir la moció de censura que es preparava des de l’esquerra i que arribaria el juny de 2018. L’agenda de Villarejo reflecteix aquesta conversa, com queden, com el cap de gabinet de Cospedal li canvia el lloc de trobada i després com el mateix Villarejo passa la informació que va rebre de Cospedal al comissari José Luis Olivera, cap del Centre d’Intel·ligència Contra el Terrorisme i Crim Organitzat.

Part de l’agenda de Villarejo on reflecteix la trobada amb Cospedal/Quico Sallés

Part de la conversa entre Villarejo i Cospedal en el moment de trobar-se al VIPS tal i com havien quedat.

Els catalans, l’etern adversari

Villarejo arriba a la trobada amb taxi mentre comenta amb el conductor “la gran quantitat de xinesos que hi ha fent fotos al Naranjo de Bulmes”. El comissari es queixa de l’actitud del ministeri de l’Interior darrerament i de la pressió que rep per part del general Félix Sanz Roldán, director del CNI que descriu com una obessió. “Jo no sé pas que els he fet!”, lamenta mentre busquen un lloc arreserat de la pluja per prendre alguna cosa i posar-se al dia.

Villarejo arriba amb taxi a la trobada amb Cospedal mentre comenta amb el taxista la pila de xinesos que hi ha retratant el Naranjo de Bulmes/QS

El comissari lamenta la persecució que pateix per part del CNI i que “l’han mirat per dalt i per baix”. Cospedal mira d’empatitzar amb la queixa i assegura que l’actual gabinet del ministeri de l’Interior són uns “maricomplejines de mierda”. Es refereix a José Ignacio Zoido i José Antonio Nieto, llavors ministre i secretari d’Interior. El comissari rebla el clau assegurant que “tot està desmadrat” perquè els que hi ha dalt són “tots del PSOE”. També alerta que es va posar en contra l’excap de la Unitat d’Afers Interns, el comissari Marcelino Martín Blas, i l’exdirector general de la Policia, Ignacio Cosidó, quan va denunciar que maniobraven contra l’aleshores ministre del ram, Jorge Fernández Díaz. Un fet pel que li fan suar la cansalada.

Cospedal assegura que “està rere les gestions d’Interior” i “creu” que “ho aconseguiran” així mateix afegeix que parlarà amb Fiscalia. Un apunt que Villarejo ressalta destacant que té amistat amb el fiscal general de l’Estat, ja mort, José Manuel Maza. Així Cospedal confia en una estructura policial nova, però aquí Villarejo salta com una molla i avisa: “S’ha de fer a l’estiu, abans d’Octubre o Novembre, aprofiteu l’estiu perquè en ve una de grossa dels catalans!”. “D’això es tracta i no es pot aguantar”, comenta i recorda que els canvis els hauria fet ja fa quatre mesos i retreu que això arribi quan han posat a parir la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i la Unitat de Delinqüència Fiscal i Econòmica del Cos Nacional de Policia. Estableixen maneres de protecció i Villarejo sentencia que només es refia d’ells i de José Luis Ortiz, en referència al seu cap de gabinet.

Villarejo i Cospedal enraonen sobre els canvis a la policia que cal fer davant la grossa que ve per part dels catalans/Quico Sallés

Els comptes d’Andorra, a ANBANK

Cap al final de la conversa, Villarejo es queixa d’Ignacio Cosidó que no tira endavant algunes de les informacions que li subministra la policia patriòtica per por. En aquest marc, indica “els 3.000 comptes d’espanyols a ANDBANK, mil eren de catalans”. “És una informació que ens donava un tipus amb un CD” i que “era desmuntar tot el tema independentista”. Curiosament, no fa cap referència al BPA, l’entitat bancària andorrana que va haver de tancar després de les pressions rebudes per resistir-se a lliurar documentació financera de la família Pujol Ferrusola i que mostra la trama andorrana de l’Operació Catalunya.

Part de la conversa sobre les informacions que recullen d’Andorra/Quico Sallés

Pressions del PSOE per l’Operació Catalunya i a “Grinda hay que matarlo”

La conversa continua amb el cas de la doctora Pinto de fons -l’acusació d’una dermatòloga per agressió contra Villarejo-. Tots dos titllen la denunciant, -exparella del compiyogui dels reis espanyols Leticia i Felip, Javier López Madrid- de “boja”. Villarejo es queixa del “xoxo” que li ha muntat el cas i relaciona Elena Pinto amb l’actual ministra de Defensa, exportaveu del PSOE al Congrés de Diputats, Maragarita Robles.. El comissari confessa a Cospedal que Robles li ha fet arribar un missatge: “Si explica que l’Operació Catalunya és del PP, i no sé què, allò que tens amb la fiscalia, amb en Grinda contra tu, ho retirem”. Ara bé, ha d’anar al Congrés a relatar-ho per tenir més base en una virtual moció de censura. De fet, quan Villarejo anomena el fiscal anticorrupció José Grinda, l’exsecretària general del PP posa el crit al cel amb un “Cal matar-lo!”. Però Villarejo, asserena Cospedal insistint que es mantindrà “lleial” tot i lamentar que es troba sol i que només es refia de Cospedal, del seu marit, Ignacio López Hierro, alies “el Pollas”, i d’Olivera. També apunta que pot reactivar una querella contra Grinda amb ajuda de Maza.