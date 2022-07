Villarejo i Cospedal van acordar “buscar la ruïna” a Podemos

Podemos ha estat un objectiu més de la policia patriòtica dirigida per l’excomissari José Manuel Villarejo. Així ho demostren més àudios de l’excomissari publicats aquest dijous per El País. En aquestes gravacions Villarejo i María Dolores de Cospedal es reuneixen per parlar de com destruir Podemos relacionant-lo amb ETA, Cuba, Veneçuela i fent públic el seu suposat finançament il·legal. Després que aquesta informació sortís als mitjans el jutge va acabar desestimant-la, el que demostra que en realitat no hi havia res contra Podemos.

Villarejo diu en aquest àudio que juntament amb Cospedal “buscarà la ruïna” al partit dirigit en aquells moments per Pablo Iglesias, a qui ells anomenen el Coletas i insulten descaradament. La conversa comença de la següent manera: l’excomissari presumeix davant Cospedal de tenir informació sobre que Podemos s’ha reunit amb membres d’ETA i de les autoritats cubanes, el que Cospedal titlla de ser “una bomba”. “El 2014 (…) jo tenia un segon tema de l’hòstia, que és que tenia un coronel del servei secret veneçolà que em donaria unes actes on hi havia reunions d’ETA amb el servei secret cubà i amb els de Podemos. A Veneçuela!”, explicava Villarejo, al que Cospedal responia ben contenta “Collons, això és una bomba”.

Pablo Iglesias vol emprendre accions legals contra Villarejo i Cospedal

L’ex líder de Podemos Pablo Iglesias ha assegurat en la primera reacció a aquests àudios que el seu equip d’advocats estudiarà el marge que hi ha per “emprendre accions legals” contra Villarejo i Cospedal després que els àudios hagin confirmat les seves “sospites”.

A Catalunya Ràdio, que juntament amb RAC 1 ha estat l’únic mitjà que ha trucat a Iglesias perquè valorés els àudios que l’afecten directament, l’ex líder de Podemos ha negat qualsevol tipus de vinculació amb Cuba, Veneçuela o ETA i ha lamentat que hi hagi una “dosificació” dels mitjans en la publicació d’aquestes informacions. “Això és una aixecada de camisa de principi a fi“, ha reblat Iglesias quan li han preguntat si van existir aquestes reunions que comenten Villarejo i Cospedal.

Les clavegueres de l’Estat, contra el PSOE i Podemos

Iglesias ha insistit molt que no li sorprèn la informació perquè l’objectiu de Villarejo i Cospedal era generar “desprestigi mediàtic” per enfonsar Podemos electoralment. En aquest sentit ha lamenta que la justícia no condemni aquestes informacions falses.

“Jo entenc que el PSOE digui que això era en l’època del PP, però no és veritat. És evident qui va posar Pegasus al president del govern“, ha assegurat Iglesias, que creu que hi ha sectors de l’Estat que no accepten que els socialistes governin amb Podemos i tinguin el suport d’ERC i EH Bildu al Congrés.